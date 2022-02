Congo-Brazzaville: Vie des partis - Edith Vérone Dibas-Franck intègre le comité central de l'OFC

Edith Vérone Dibas-Franck a fait son entrée au Comité central de l'Organisation des femmes du Congo (OFC) lors de la deuxième session ordinaire de cette instance tenue il y a quelques jours à Brazzaville. Une désignation qui marque un engagement politique reluisant.

Le plénum de l'OFC a désigné Edith Vérone Dibas-Franck membre du comité central. Si l'on s'en tient aux faits, ce plénum marque une nouvelle progression pour cette femme d'idées qui, par son altruisme et le travail bien accompli, est en train de bâtir son ascension politique.

Oratrice de talent, elle prend une part active dans la vie politique de l'OFC, une organisation catégorielle du Parti congolais du travail. Elle participe aux réunions et comme toutes les femmes de cette organisation, travaille au mieux pour contribuer à l'épanouissement du parti.

Son engagement politique est perceptible à travers ses actes de mobilisation. Dans la communauté urbaine de Tchiamba-Nzassi, par exemple, Edith Vérone Dibas-Franck est un modèle, un " colosse " d'amour et d'espérance pour les orphelins et veuves.

En effet, cette femme s'est engagée dans le milieu associatif et a créé la Fondation des orphelins et des personnes démunies. Elle s'est proposée à émanciper toutes les veuves face aux plus graves formes d'exploitation et de vexation découlant de leur situation, de préserver la dignité de la veuve tout en faisant respecter son droit.

Depuis plusieurs années, elle instruit, à travers des rencontres, les femmes sur les dispositions juridiques contenues dans le code de la famille congolais et leurs droits, mais également sur plusieurs sujets de droit qui naissent du veuvage, notamment l'héritage, le capital décès, la pension, le droit d'usufruit, le maintien sur le lieu conjugal, le deuil et bien d'autres.

Aussi, Edith Vérone Dibas-Frank vient en aide aux personnes fragiles, en difficulté, dans une grande diversité de situations. Chaque année, elle fait des dons de vivres et non vivres de première nécessité aux orphelins, aux personnes à mobilité réduite et de troisième âge et assure également la scolarité des enfants démunies, etc.

Pour de nombreuses personnes, Edith Vérone Dibas-Franck incarne une forme d'humanité très grande, une capacité d'accueil sans limite. Elle a ouvert une boutique de cœur dans le quartier Matendé où chaque vendredi elle distribue des habits et des kits alimentaires aux personnes vulnérables.

Son amour pour autrui a conquis plus d'une personne et en mars 2018, elle s'est vue élever au rang de Chevalier dans l'ordre du mérite congolais. Une distinction honorifique qui lui a été décernée par le président de la République, grand maître des ordres nationaux.

Edith Vérone Dibas-Franck a l'avantage d'être diplômée d'études approfondies en droit public, option droit interne, en 1994, à la Faculté de droit et des sciences politiques de Reims, en France. De 1995 à 1997, elle a été doctorante en droit public à la faculté de Droit et de sciences politiques à l'université Champagne-Ardenne (Rims). Elle est passée par l'Ecole supérieure des assurances de Paris.

En 2011, elle obtient son diplôme de management pétrolier à l'Institut français du pétrole de Paris. Elle a suivi aussi plusieurs stages de perfectionnement au Havre (France), au Maroc et autres pays. Par ailleurs, Edith Vérone Dibas-Franck est cheffe de département contrats commerciaux de la société Ilogs de 2010 jusqu'à ce jour.

Notons que pendant cette deuxième session ordinaire du comité central de l'OFC, deux femmes ont été désignées à l'intégrer, notamment Edith Vérone Dibas-Franck, qui actuellement occupe le poste de secrétaire fédérale chargée du commerce intérieur et du secteur informel à Pointe-Noire, et Géa Banzoulou, secrétaire fédérale de la commission de contrôle et d'évaluation à Pointe-Noire.