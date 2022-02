Cote d'Ivoire: Paroisse Saint Philippe d'Abobo-Sagbé - Les chrétiens catholiques souhaitent une année orientée vers le pardon

Les fidèles chrétiens catholiques de la Paroisse Saint Philippe d'Abobo-Sagbé ont présenté, le 6 février 2022, leurs vœux de nouvelle année au Curé de ladite Paroisse, Cédric Mapouata.

En présence de plusieurs invités et notamment des chefs traditionnels, tour à tour, les premiers responsables des associations et mouvements de la Paroisse ont formulé des vœux " de santé " et souhaité " une année orientée vers le pardon, l'unité et surtout une bonne mission d'évangélisation " au Père Cédric Mapouata et à ses collaborateurs.

" Que la Paroisse Saint Philippe d'Abobo-Sagbé soit le lieu où il fait bon vivre tout au long de cette année et les années à venir ", ont affirmé quasiment tous les intervenants.

Au nom du Père Curé, le Père Wilfried Okambawa a situé le contexte de cette cérémonie. " C'est l'une des rares occasions que nous avons pour nous retrouver ensemble comme un quartier et non sur les bases confessionnelles ", a-t-il dit d'emblée.

Poursuivant, le Père Okambawa estime que la crise post-électorale ayant agi négativement sur les relations au sein de la population d'Abobo-Sagbé, il est plus qu'important que l'Eglise joue sa partition " en faisant des efforts pour améliorer le vivre ensemble ". " Nous devons apprendre à mieux nous connaître d'où l'institution de cette cérémonie de présentation des vœux ", a-t-il ajouté, précisant qu'au-delà de l'aspect festif, " c'est l'occasion pour nous de rencontrer les chefs traditionnels, les responsables de communautés, etc. et de pouvoir exprimer notre volonté commune de vivre ensemble dans l'harmonie et de pouvoir construire également notre quartier ".

Le Père Okambawa n'a pas manqué d'indiquer que pour l'année 2022, les perspectives pastorales de la Paroisse Saint Philippe sont axées sur la dynamisation des Communautés ecclésiastiques de base (Ceb). Celles-ci doivent se départir de leur traditionnelle mission pour être " des groupes de vie dans les sous-quartiers, œuvrez à l'entraide en cas de besoins ".

Bien plus, dira-t-il, " les différents groupes et associations doivent s'engager pour mieux construire la Paroisse ". Il a émis le vœu que les activités reprennent après un coup d'arrêt en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. La Paroisse Saint Philippe d'Abobo-Sagbé est à sa 35e année d'existence.