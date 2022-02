Congo-Brazzaville: Œuvres sociales - Le Lions Club Pointe-Noire Ndji Ndji soutient l'orphelinat Inzo ya bana de Mongo Mpoukou

Un don de vivres divers a été fait le 5 février par le Lions Club Pointe-Noire Ndji Ndji à l'orphelinat Inzo Ya Bana, situé dans le cinquième arrondissement Mongo Mpoukou de Pointe-Noire.

Après la collecte de dons alimentaires au supermarché Casino par les membres du Lions Club Pointe-Noire Ndji-Ndji, Kevin Aymard Bossoto, président dudit club, accompagné de plusieurs membres et de son club Leo ont remis des vivres aux enfants de l'orphelinat Inzo ya bana. Des vivres composés essentiellement de sacs de riz, fromage, beurre, lait, boîtes de conserve, spaghettis, gâteaux, eau minérale, yaourt et bien d'autres produits de consommation courante d'une valeur de plus d'un million FCFA.

Ce geste de cœur et d'amour, favorablement accueilli par les bénéficiaires, fait partie du crédo du Lions club, à savoir apporter de l'aide au prochain. Sur le plan local comme à l'échelle mondiale, les membres du Lions club se distinguent par leur sens du partage, de la générosité et d'amour.

Le Lions Clubs International est la plus grande organisation de clubs de service humanitaire au monde. Présent dans plus de deux cents nations et régions du monde, il compte près d'un million et demi de membres répartis sur plus de 48 000 clubs. Depuis 1917, les Lions clubs multiplient les activités de service humanitaire, grâce au soutien financier de la Fondation du Lions Clubs International. Les initiatives répondent aux défis les plus préoccupants pour les Lions Clubs, notamment la lutte contre la cécité, la malnutrition, le cancer infantile et le diabète, ainsi que sur la protection de l'environnement. Chaque année, les Lions Club apportent de l'aide à près de deux cents millions de personnes dans le monde.