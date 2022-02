Congo-Brazzaville: Enseignement technique et professionnel - Les cadres invités à s'appuyer sur le Plan national de développement

" Les mesures préconisées au cours de l'atelier de validation du programme d'actions prioritaires de 2022-2023 doivent se transformer en plan d'actions conformément aux axes prioritaires du Plan national de développement (PND) 2022-2026 ", a indiqué le 5 février, le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, à l'issue de l'atelier de validation organisé à Ignié, dans le département du Pool.

Les axes prioritaires 2022-2026 consistent à offrir au pays les cadres et les ouvriers qualifiés pour réaliser le développement dans plusieurs domaines: l'agriculture, l'industrie et le tourisme, l'économie numérique, la promotion immobilière ainsi que le développement des zones économiques spéciales.

L'atelier d'Ignié a réuni les cadres, inspecteurs et directeurs départementaux venus de tous les départements du pays sur le thème " Vers la réforme de l'enseignement technique et professionnel à l'aune du PND 2022-2023 et de la mise en œuvre du projet de société du président de la République, Ensemble : poursuivons la marche ".

Les documents soumis à l'examen des participants ont porté sur la nationalisation et l'harmonisation du Brevet de technicien supérieur, la réforme des séries H, le système des examens et publication des résultats, la coopération et le financement innovant, l'amélioration de la carte scolaire de l'enseignement technique et professionnel ainsi que sa mise en œuvre et bien d'autres.

Ces thèmes ont été développés et ont permis d'identifier les points faibles du sous-secteur de l'enseignement technique, notamment le système d'évaluation, l'état des lieux des établissements, a précisé le ministre.

En effet, les documents du Plan d'actions prioritaires 2021-2022 ont été validés. Les cadres ont également adopté des motions, notamment celles de soutien au président de la République, de confiance au Premier ministre et de remerciement à leur ministre.