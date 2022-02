Nigeria/Congo-Kinshasa: Eliminatoires-Mondial U17 (F) - Le match RDC-Nigeria programmé le 5 mars à Kinshasa

Le match du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine Inde 2022, zone Afrique, entre la RD Congo et le Nigeria est programmé samedi 5 mars à Kinshasa.

Selon la correspondance de la CAF à la FECOFA, les arbitres tchadiennes Lammgar Lare, Ngarassoum Victorine, Ndingadal Homadje et Bit Oumarou Aicha Bit officieront cette rencontre entre les congolaises et les nigérianes de moins de 17 ans. La commissaire est Léocadie Ntsame Nguema du Gabon et le médecin COVID-19 est Gisèle Bapumbudia Diema de la RD Congo.

Le match retour est fixé le 18, 19, 20 mars 2022 au Nigéria. Il sera officié par les béninoises Laurande Offin Kayode, Nafissatou Yekini Shitou, Djaria Bio Bangana Yacoubou et Aurore Christelle Ligan. La ghanéenne Christine Enyonam Ziga et la nigériane Ozi Salami Abdulrahim Onimisi sont désignées respectivement commissaire au match et médecin COVID-19.

La RDC s'est retrouvée en cette phase après le désistement du Rwanda, au premier tour.

L'équipe coachée par Lay Mafobe sera du 14 au 19 février en détection au terrain Ujana.

L'internement des joueuses kinoises est programmé après le 19 février au Centre technique Kurara Mpova (N'sele), en attendant celles de l'intérieur.