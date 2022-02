Algérie: La BNA prévoit courant 2022 l'ouverture de 12 agences dédiées à la finance islamique

Chlef — La Banque nationale d'Algérie (BNA) prévoit l'ouverture courant 2022 à travers le pays de 12 agences dédiées à la finance islamique dans le cadre de l'élargissement de l'offre de ses produits, a annoncé mardi à Chlef son Directeur général Mohamed Lamine Lebbou.

"L'élargissement de l'activité de la finance islamique à toutes les agences bancaires du pays s'inscrit au titre du processus d'accompagnement de l'économie nationale et du programme de croissance adopté par le Gouvernement", a indiqué, dans une déclaration à la presse M. Lebbou, en marge de l'inauguration de la deuxième agence bancaire dédiée exclusivement aux services de la finance islamique à Chlef.

Il a souligné que cette opération s'inscrit dans le cadre "du programme d'extension de l'activité de la finance islamique adopté par la BNA en tant que stratégie et option prioritaire conforme au programme de croissance et sa dimension économique adopté par le Gouvernement et les autorités de la tutelle".

Signalant la programmation, durant l'année en cours, de l'ouverture "d'autres agences de la finance islamique à travers les wilayas du pays", le DG de la BNA a assuré qu'"avec la volonté et la coordination des efforts de toutes les parties concernées, nous réussirons à consacrer un leadership dans cette activité et à diversifier les prestations proposées aux clients".

Quant à Amina Athamnia, responsable de la division de la finance islamique à la BNA, elle a fait part d'un objectif de 12 agences bancaires dédiées à la finance islamique prévues à l'ouverture à travers le pays durant l'année 2022. Un fait, a-t-elle dit, "de nature à assurer aux clients de la banque de nouvelles alternatives à travers une gamme de produits islamiques riche et variée".

A noter l'inauguration, ce mardi dans la wilaya, de la 2ème agence locale dédiée exclusivement aux services de la finance islamique, représentée par l'agence Chlef 261, rattachée à la Direction régionale d'exploitation (DRE) 196.

La cérémonie d'ouverture de cette nouvelle agence, sise à la Rue Emir Abdelkader, s'est déroulée en présence du Directeur général de la BNA, Mohamed Lamine Lebbou, le wali de Chlef, Seddas Lakhdar, et des membres du comité Chariâa de la banque, dont Kamel Bouzidi et Cheikh Abou Abdessalam.

La Banque nationale d'Algérie propose à ses clients cinq produits de financement islamique, soit la Mourabaha immobilier, Mourabaha équipement, Mourabaha automobile, Ijara et Ijara Akaria Mountahia Bitamlik.

A cela s'ajoutent cinq produits de collecte et d'épargne: le Compte chèque islamique, le Compte courant islamique, le Compte épargne islamique, le Compte épargne islamique "jeunes" et le Compte d'investissement islamique non restreint.