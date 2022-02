Maroc: L'accord sur l'utilisation de terminaux GNL espagnols se heurte à de multiples contraintes

Alger — L'accord sur l'utilisation des terminaux GNL espagnols par le Maroc pour s'approvisionner en gaz naturel via le gazoduc Maghreb-Europe (GME) se heurte à de multiples contraintes d'ordre technique et financier, soutient l'expert pétrolier Mourad Preure.

Annoncé jeudi dernier par le ministre espagnol de la Transition écologique, cet accord permet au Maroc d'acquérir du gaz naturel liquéfié (GNL) sur les marchés internationaux, le faire livrer dans une usine de regazéification de l'Espagne péninsulaire et utiliser le GME pour l'acheminer vers son territoire.

Cette solution sera confrontée à de nombreux problèmes, à leur tête "la contrainte de temps", souligne Dr. Preure dans un entretien à l'APS.

L'expert rappelle que la partie du gazoduc traversant le détroit de Gibraltar ainsi que les stations de compression appartiennent au groupe espagnol Naturgy, alors que le tronçon transitant par le Maroc, appartient à ce dernier et géré par Metragaz, une société mixte entre Natrugy et ses partenaires portugais et marocain.

S'y ajoute, la demande gazière importante de l'Espagne qui "ne peut pas sacrifier ses clients industriels, électriciens et particuliers" pour répondre à la demande marocaine.

Lire aussi: Gaz: les volumes contractuels exportés vers l'Espagne assurés par le MEDGAZ

L'autre contrainte est d'ordre financier, explique l'analyste pétrolier qui s'interroge sur le coût de cette énergie importée d'Espagne, eu égard aux prix élevés du gaz sur le marché spot et auquel il faut ajouter le coût de sa regazéification dans les usines espagnoles et de son acheminement via le GME.

"Le Maroc a-t-il les moyens, et à quel prix livrera-t-il ce gaz au client final", s'interroge-t-il, constatant que les cours du GNL sur les marchés spot restent soutenus, tirés par une demande asiatique à la hausse.

Le gaz algérien non concerné

En 2021 les prix spot ont augmenté de 600% et sont sujets à une très forte volatilité en Europe où les stocks sont au plus bas, alors que l'offre russe est lourde d'incertitudes, relève-t-il, précisant que la moyenne de décembre 2021 a été de 37 dollars le million BTU (British Thermal Unit), atteignant un pic de 60 dollars le 21 décembre.

Interrogé sur une éventuelle revente par Madrid du gaz algérien à Rabat, en profitant de ce nouvel accord, l'expert pétrolier explique qu'en vertu de la clause de destination incluse dans les contrats gaziers entre l'Algérie et l'Espagne, cette dernière n'est pas autorisée à revendre le gaz algérien à des clients hors du territoire espagnol.

"L'Espagne considère l'Algérie comme un partenaire stratégique, pas seulement sur le plan gazier, et ne peut se hasarder à enfreindre la lettre des contrats, et surtout l'éthique des affaires avec notre pays", estime-t-il.

"En clair, tous les volumes expédiés d'Algérie doivent être consommés en Espagne.

Libre aux énergéticiens espagnols de spéculer, faire des opérations d'arbitrage ou de couverture contre le risque pris en achetant et revendant des volumes spot au plus offrant. Les volumes algériens ne peuvent être concernés par ces transactions", explique Mourad Preure.