Algérie: Pegasus - Même le simple citoyen marocain a été espionné par le Makhzen

Rabat — Des rapports et enquêtes toujours en cours sur l'utilisation par le régime du Makhzen marocain du programme d'espionnage sioniste "Pegasus" ont révélé que personne n'a été épargné par cette opération qui a même ciblé le simple citoyen marocain, ainsi que des opposants, militants, fonctionnaires, personnalités publiques et artistes.

D'après les enquêtes qui devraient être publiées ultérieurement -selon des informations publiées mardi par des médias-, le régime du Makhzen a eu recours au logiciel israélien Pegasus pour "surveiller" les militants sahraouis, les organisations des droits de l'Homme internationales, et les personnalités internationales soutenant la lutte du peuple sahraoui pour l'indépendance et l'autodétermination.

Le Makhzen a également espionné des opposants et des militants, en particulier des révolutionnaires dans la région du Rif (nord du Maroc). Et les services de renseignement du Makhzen ont utilisé l'application "Pegasus" pour surveiller les défenseurs des droits de l'Homme en Espagne, en Europe et dans le continent africain, étant des partisans de la cause du Sahara occidental.

Ces activités d'espionnage menées par le régime du Makhzen sont restées inconnues de l'opinion publique internationale jusqu'en 2021, date à laquelle certaines organisations de défense des droits humains, dont Amnesty International (AI), les ont dénoncées, a-t-on précisé de même source.

Cette organisation - qui a décrit l'entité sioniste dans son dernier rapport comme "un système de discrimination raciale" - a déclaré que les opérations d'espionnage avaient inclus des journalistes, des défenseurs des droits de l'Homme et 14 chefs d'Etat dans le monde.

Amnesty International a présenté une liste de 50.000 numéros de téléphone supposés appartenir à des personnes choisies par les clients de l'entreprise - détenue par l'entité sioniste - pour les surveiller, au moins au cours des sept dernières années.

Il convient de noter que le Maroc a été parmi les premiers pays à obtenir le programme "Pegasus" pour l'espionnage et la surveillance, car cette technologie militaire avancée est utilisée pour surveiller les téléphones, afficher les messages, photos et contacts, activer les microphone et caméra à distance, et télécharger les données personnelles des personnes ciblées.