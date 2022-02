Sénégal: Younousse Sankharé - Le Sénégalais vit un cauchemar en Turquie et a peur pour sa vie

Younousse Sankharé est en grande détresse ! La relation avec son club tourne très mal, l'électricité lui a été coupée et son président le menacerait même de lui envoyer des supporters à son domicile.

Exilé en Turquie, à Giresunspor, Younousse Sankharé (32 ans) est au plus mal. Le milieu de terrain, apparu à 9 reprises seulement toutes compétitions confondues, a confié à L'Équipe qu'il avait peur pour sa vie alors qu'il est l'objet de menaces de la part de son club.

"Je sens que le climat est hostile. (... ) Je m'inquiète vraiment pour ma sécurité. (... ) À partir d'un moment, on me donne des amendes pour tout et n'importe quoi, sans me répondre", a expliqué l'ancien Parisien, à qui on a coupé l'électricité, menacé par le président du club en personne. "Je retiens les supporters depuis longtemps. Désormais, s'il t'arrive quelque chose, ce ne sera plus mon problème", lui a-t-il lancé. Ambiance.