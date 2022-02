Cote d'Ivoire: Action sociale - L'Oipce donne le sourire à plus de 100 familles vulnérables

Le président-fondateur de l'Organisation Internationale pour la Promotion de la Culture et de l'Entrepreneuriat (Oipce), Koné Issouf et ses ambassadeurs Desmond et Dorian ont fait don de vivres et non vivres à plus de 100 familles vulnérables, le dimanche 06 février 2022 à Cocody-Faya.

Ces dons composés de riz, des bidons d'huile, des cartons de savon et des pâtes alimentaires ont été remis à 100 familles vulnérables du quartier Faya de la commune de Cocody.

Selon le donateur, Koné Issouf, cette action s'inscrit dans le cadre de leurs actions en faveur des populations démunies et défavorisées. " Nous avons voulu soulager ces familles vulnérables de la commune de Cocody-Faya en leur apportant notre soutien à travers des dons des vivres et non vivres. Ce geste démontre notre volonté d'être plus proches des couches défavorisées et leur dire que nous sommes toujours à leur écoute ", déclare le président-fondateur, Koné Issouf.

Satisfaites de ce geste, les familles ont fait des bénédictions de paix et de longévité à l'endroit l'Ong. Par ailleurs, elles ont prié pour la prospérité de cette organisation qui n'a dans son champ d'action que le soutien aux autres.