Cote d'Ivoire: Tourisme - Classement des hôtels, restaurants et maquis

Siandou Fofana fait signer une charte de bonne conduite

Ils sont 11 ! Eux, ce sont les membres de Commission nationale de classement, aux normes universelles des hôtels, restaurants et maquis sur l'ensemble du territoire ivoirien. Installés officiellement, le 04 février dernier, à la salle de conférences de son cabinet, au ministère du Tourisme et des Loisirs, à Abidjan-Plateau, ceux que l'écosystème du tourisme baptise de " juges " ont, par la même occasion, signé une Charte de bonne conduite, en présence du ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, Présidant, lui-même, cette instance de validation et de décisions qu'est cette commission qui intègre le processus de " qualité totale " comme nouveau paradigme dans l'industrie touristique en Côte d'Ivoire, Siandou Fofana, a aussi paraphé, en compagnie des neuf (09) autres membres, la Charte de bonne conduite, les engageant à délibérer avec probité et rigueur.

En attente, l'apposition de la signature du prochain directeur général de l'Industrie touristique et hôtelière. Le tout visant à conférer plus de crédibilité à la destination ivoirienne, à l'aune d'une concurrence au plan international et dans la perspective, à très court terme, de la Coupe d'Afrique des Nations de football (Can 2023) que la Côte d'Ivoire abritera l'an prochain.

A cet égard, il faut entendre que la normalisation des établissements de tourisme, d'hébergement et de restauration, notamment, est conçue comme un instrument important de la mise à niveau des établissements de tourisme, et a des impératifs d'objectivité, d'efficacité et de conformité aux standards internationaux et universels actuels.

La qualité, le maitre-mot ! Il est bon de préciser que l'arrêté du ministre édictant la Commission procède du décret pris en Conseil des ministres du 23 décembre 2021 relatif à la normalisation et à la promotion de la qualité des établissements de tourisme. Et qui a vu, au préalable, le ministre du Tourisme et des Loisirs lancer l'opération de pose de panonceaux des hôtels et restaurants, ainsi que des maquis, le 20 décembre 2021.

Mettant ainsi fin à une inertie observée, depuis 1985, dans le secteur, le ministre Siandou Fofana, a indiqué les enjeux de l'engagement de l'Etat avec, au premier chef, le président de la République Alassane Ouattara, pour une dynamique nouvelle tenant compte des exigences de la crise pandémique du Covid-19.

Outre le ministre qui préside la Commission nationale de classement, celle-ci comprend des directeurs et conseillers techniques, mais aussi et surtout des représentants des principales faîtières de l'écosystème du tourisme et de l'hôtellerie. Le tout, sous la supervision opérationnelle de l'Agence " Côte d'Ivoire Normalisation " (Codinorm ) pour la certification.

Ainsi, conformément aux principes internationaux et à la procédure d'élaboration des normes nationales, le Comité Technique 27 (Ct27) a été mis en place par Codinorm, l'organisme national mandaté par l'Etat de Côte d'Ivoire aux fins de coordonner les travaux nationaux d'élaboration des normes et la gestion du système national d'évaluation de la conformité.

Ainsi, à titre illustratif, la norme de classement des hôtels a-t-elle été homologuée en 2019 sous le n° NI 6500 : 2019 ; puis la norme de classement des restaurants dits " maquis " en 2020 sous le n° NI 6503-2020. Il appartient donc, désormais, aux onze " juges " de statuer sur les dossiers des établissements en quête d' " Étoiles " , " Fourchettes " et " Taliers " .

Par-dessus tout, les acteurs du secteur touristique sont certains d'une chose : la Côte d'Ivoire, en plus d'arrimer ses infrastructures aux normes universelles, est en passe de devenir " le Hub " du tourisme en Afrique subsaharienne.