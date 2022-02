Maroc: Arrivée à Rabat de la présidente de la Commission européenne

Rabat — La présidente de la Commission européenne, Mme Ursula von der Leyen, est arrivée, mardi à Rabat.

La responsable européenne a été accueillie à l'aéroport de Rabat-Salé par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita.

Il s'agit de la première visite au Maroc de Mme von der Leyen dans ses fonctions de Présidente de la Commission européenne.

"Cette visite s'inscrit dans le contexte du partenariat bilatéral entre le Maroc et l'Union Européenne que la Présidente a, bien entendu, à cœur de renforcer", avait déclaré à la MAP le porte-parole de l'exécutif européen, Éric Mamer.

Le Maroc et l'UE avaient lancé le 27 juin 2019 à Bruxelles le "Partenariat euro-marocain de prospérité partagée", un nouveau cadre statutaire qui régit leurs relations bilatérales.

Il s'articule autour de quatre espaces structurants, à savoir un Espace de convergence des Valeurs, un Espace de convergence Économique et de Cohésion sociale, un Espace de Connaissances Partagées et un Espace de concertation politique et de Coopération accrue en matière de Sécurité.

Ce Cadre repose sur deux axes fondamentaux à caractère horizontal qui feront aussi l'objet d'actions opérationnelles spécifiques, à savoir une coopération en matière d'environnement et de lutte contre le changement climatique et une coopération en matière de mobilité et de migration, qui se renforceront mutuellement.