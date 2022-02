Afrique: CAN 2021 / Sénégal-Egypte (0-0, TAB 4-2): Les Lions de la Teranga, les vrais indomptables en terre camerounaise

La troisième est la bonne. Après ses échecs en 2002 et 2019, le Sénégal est enfin monté sur le toit de l'Afrique. Les Lions de la Teranga ont été sacrés au pays des Lions Indomptables, le dimanche 6 février 2022, au stade olympique Paul Biya d'Olembé à Yaoundé.

En finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, les hommes d'Aliou Cissé ont dominé les Pharaons du Nil aux tirs au but (4-2). Après 120 minutes d'explication, le Sénégal et l'Egypte étaient toujours à égalité. Place à la fatidique séance de tirs au but pour déterminer le champion d'Afrique 2021, le successeur des Fennecs d'Algérie, tombés dès le premier tour de la compétition. Dans cette épreuve, Sadio Mané n'a pas tremblé.

Après avoir vu son tir dévié par le gardien égyptien, Mohamed Abou Gamal en début de match (7e), sur un penalty accordé à Saliou Ciss, l'attaquant de Liverpool échoue devant le portier du Zamalek. Mais pour l'acte 2 de leur défi, c'est le leader technique des Lions sénégalais qui prend le dessus.

Transportant ses coéquipiers, le staff technique et administratif et leurs nombreux supporters dans une nuit sans fin. Au terme d'un parcours sans faute ponctué par deux nuls en phase de groupe face à la Guinée et au Malawi, le Sénégal a effectué un vrai parcours de champion. Sortant successivement le Cap Vert (huitième), la Guinée équatoriale (quart) et le Burkina Faso (demifinale).

Après des débuts poussifs, les Lions de la Teranga sont montés progressivement en puissance et ont pris l'Egypte à son jeu avec un excellent Edouard Mendy. En sept matchs, le Sénégal s'est montré indomptable sur les terres camerounaises pour décrocher son premier titre continental.