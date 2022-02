Congo-Kinshasa: Butembo - La FEC s'imprègne des problèmes des opérateurs économiques afin d'y apporter des solutions

Une délégation de la FEC/Nord-Kivu venue de Goma séjourne depuis ce mardi 8 février à Butembo.

Conduite par le président provincial de la FEC, Singoma Mwanza, cette délégation est venue rencontrer les opérateurs économiques et les comités de la FEC de Butembo et Beni afin de s'imprégner de leurs problèmes pour tenter d'apporter des solutions.

La délégation, a-t-il indiqué, échangera aussi avec les jeunes, principalement les étudiants sur la mise en place des structures d'encadrement des jeunes par rapport à l'entreprenariat.

" On aura une visite des universités de la place, on va beaucoup traiter la question de l'entreprenariat pour les jeunes, donc on aura beaucoup d'échanges concernant la mise en place des structures, notamment des incubateurs du système de financement pour encadrer la jeunesse. C'est ce qu'on fait déjà à Goma, mais on souhaiterait que ça se passe aussi ici ", a déclaré le président de la FEC/ Nord-Kivu.

Il s'est réjoui d'avoir primé les jeunes au festival Amani qui vient de s'achever à Goma :

" On primait des jeunes qui avaient fait de bons plans d'affaires, donc qui recevaient une sorte de petites aides. On a eu aussi un plaidoyer qu'avait fait dans le cadre d'un programme qui s'appelle le COPA, financé par la Banque Mondiale au profit des PME, entreprises de taille moyenne. Ce programme devait financer notamment les jeunes, ça a eu quand même une bonne réussite au niveau de Goma. Certains ont reçu des financements jusqu'à plus septante mille dollars ".

Pour Butembo, a-t-il annoncé, le plus important est de mettre en place ce qu'on appelle l'écosystème :

" C'est-à-dire les incubateurs qui forment les jeunes à l'entreprenariat, les structures de financement dans les micro finances pour étudier comment avoir des financements du tout un peu avantageux, et puis ensuite, ça sera le dynamisme que nous connaissons des hommes d'affaires jeunes de Butembo qui prendront le relais pour qu'on puisse soutenir cette jeunesse ".