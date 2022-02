Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - Les containers de la MONUSCO au port de Kalundu contiennent uniquement des matériaux de construction (Société civile)

Le président de la nouvelle société civile congolaise du Sud Kivu rejette tout soupçon sur le contenu des containers de la MONUSCO qui sont entreposés en ce moment, en transit au port public de Kalundu, à Uvira, à destination de Rutemba, nouveau site de la MONUSCO.

André Byadunia a fait partie de l'équipe des membres du Conseil urbain de sécurité qui s'est rendu le weekend dernier au port de Kalundu pour procéder à la vérification physique du contenu desdits containers. Ensemble avec le maire de la ville d'Uvira et les services de sécurité, le président de cette structure citoyenne coupe ainsi court aux rumeurs qui circulent dans les réseaux sociaux, selon lesquelles, la MONUSCO transporterait des armes et des munitions pour ravitailler des groupes armés.

" Lorsqu'on a ouvert deux containers on y trouve des matériels de construction, des maisons préfabriquées, certains matériels étaient de seconde main. On y a trouvé aussi des fils électriques et autres. Le travail a continué aujourd'hui, et nous n'avons pas encore trouvé quoique ce soit de mauvais. En tout cas ce ne sont que, des matériels. Nous allons donner la conclusion le jour de la vérification du dernier container parce qu'il y en a d'autres qui viendront. Le processus de vérification conjointe va continuer jusqu'à ce que nous aboutissions à la solution par rapport aux suspicions sur l'implication de la MONUSCO dans l'insécurité. Je pense que cette activité devrait être capitalisée par la MONUSCO dans le sens de tirer au clair que ce n'est pas tout ce qui est dans les containers, ni ce qui est fait par la MONUSCO qui peut aller dans le sens d'insécuriser la population ", a expliqué, André Byadunia, président de la nouvelle société civile.

André Byadunia appelle la population à ne pas prêter attention à ces allégations non fondées.

" Les réseaux sociaux, il faut bien les utiliser parce que, par moment, il y a les gens de mauvaise intention et de mauvaise foi qui donnent de fausses informations. Et lorsque vous tombez sur ces informations-là, il faut les vérifier à la source. Il faut que la population s'apaise, nous sommes là pour elle. Tout le monde, la MONUSCO, nous la société civile, et la presse ainsi que les autorités, nous sommes là pour le bien-être de la communauté. Lorsqu'il y a des soupçons, il faut éviter de les propager sans avoir vérifier à la source. Mais aussi à la MONUSCO, il faut par moment partager les informations par la société civile pour qu'elles soient relayées au niveau de la communauté. "

Dans le cadre du retrait progressif et responsable de la MONUSCO dans la province de Tanganyika, la Mission onusienne procède depuis le mois de janvier dernier au transfert de quelques moyens logistiques de Kalemie vers son nouveau site de Rutemba, dans la périphérie Nord de la ville d'Uvira. La centaine de containers contient des matériaux de construction et leur transfert du port public de Kalundu vers le nouveau site de la MONUSCO à Rutemba se poursuit sous l'accompagnement de la Police nationale congolaise et des services de sécurité.