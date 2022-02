Cote d'Ivoire: Logements sociaux, création de villes nouvelles... /

BRUNO KONÉ : "L'Egypte peut parfaitement accompagner la Côte d'Ivoire"

Une expérience enrichissante qu'il entend mettre à profit pour la Côte d'Ivoire. Et ce, dans le cadre de la mise en œuvre des dernières réformes adoptées par le gouvernement en matière d'habitat et d'urbanisme. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme (Mclu), Bruno Nabagnè Koné, qui était en mission d'immersion au Caire (Egypte) du 2 au 4 février dernier, a pu s'inspirer du modèle égyptien en matière de logements sociaux, de création de nouvelles villes et de développement urbain.

Cette mission d'immersion s'est achevée le vendredi 4 février 2022 par une visite de terrain effectuée à la communauté urbaine de Hadayek October et de Raoudat October, créée en 2014 par décret du président égyptien, Fatah Al Sisi.

Pour le ministre Bruno Koné, cette incursion sur les bords du Nil avait pour objectif principal de "s'inspirer de l'expérience égyptienne" en matière de construction des nouvelles entités urbaines autour d'Abidjan. " Nous n'aurons pas d'autres choix que de construire de nouvelles villes autour de la capitale économique. Et ce que nous avons vu, nous convainc que l'Egypte peut parfaitement accompagner la Côte d'Ivoire dans ce sens ", s'est-il réjoui.

L'un des temps forts de cette mission a été la séance de travail entre la délégation ivoirienne et l'Union Africaine des Organisations des Entrepreneurs de la Construction et du Bâtiment. Face aux membres de cette organisation forte de 30 mille membres, le ministre ivoirien de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, a présenté les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire dans les secteurs de la construction et du logement.

Un exposé qui a eu l'assentiment des patrons égyptiens qui se sont dit disposés à se rendre en Côte d'Ivoire pour saisir les opportunités d'affaires dans leur domaine de compétence. " Le Président Abdel Fatah AL Sissi a mis en priorité la Côte d'Ivoire pour les investissements des Égyptiens en Afrique. Nous sommes donc disposés à aller en Côte d'Ivoire pour investir dans les projets qui nous seront présentés sur le marché ivoirien ", a révélé Hassan Abdel Aziz Hassan, président de l'association des entrepreneurs égyptiens.

Il est bon de noter que les méthodes de financement des projets immobiliers initiés par l'Etat égyptien ont également été étudiées par l'émissaire du gouvernement ivoirien et sa délégation. Et même s'il a reconnu que certaines pratiques en vigueur au pays des pharaons ne pouvaient pas être appliquées en Côte d'Ivoire, le ministre de la Construction a dit avoir vu de grandes et belles choses qui peuvent être mises en oeuvre dans le contexte ivoirien.

En tout cas, cette mission qui vient renforcer la coopération bilatérale entre Abidjan et le Caire, aura permis à Bruno Nabagné Koné et sa délégation d'en apprendre plus sur les réussites de leurs hôtes en matière de rénovation urbaine et de grands projets immobiliers.