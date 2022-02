Tunisie: Commémoration du 64ème anniversaire des évènements de Sakiet Sidi-Youcef

Alger — La ville tunisienne du Kef a abrité mardi la cérémonie de commémoration du 64ème anniversaire des évènements de Sakiet Sidi-Youcef, sous la co-présidence du Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane et la Cheffe du Gouvernement tunisien, Najla Bouden.

"Ma présence aujourd'hui parmi vous pour commémorer l'anniversaire de cette épopée héroïque intervient à la demande du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune qui veille à conférer à nos relations avec la Tunisie, pays frère, un caractère spécial et privilégié au regard des liens de fraternité, de bon voisinage, d'histoire et de destin commun liant les deux pays", a indiqué le Premier ministre dans son allocution à l'occasion du 64ème anniversaire des événements de Sakiet Sidi-Youssef.

"Cette sincère volonté qui empreint la coopération entre l'Algérie et la Tunisie a été exprimée par les Présidents des deux pays à l'occasion de la visite du Président Tebboune dans son deuxième pays, la Tunisie, les 15 et 16 décembre 2021, laquelle a été couronnée par la signature de plusieurs accords bilatéraux dans divers domaines, économique, culturel et social, outre la Déclaration de Carthage qui dessine des contours prometteurs pour la promotion de nos relations", a-t-il soutenu.

Parmi les principales priorités qui "feront sans aucun doute l'objet d'une concertation et d'une coordination continues entre nos deux gouvernements", figurent la réalisation du développement et de l'intégration entre les régions frontalières algérienne et tunisienne, à travers "l'élaboration de nouvelles visions et le lancement des projets de développement innovants (...), plus réalistes et mutuellement bénéfiques pour les populations de ces zones".

A cette occasion, M. Benabderrahmane a exprimé "sa profonde satisfaction" des réalisations accomplies ensemble "au titre de cette noble démarche, et du niveau des relations bilatérales constituant un modèle à suivre en matière de coopération, d'entente et de bon voisinage, et un fondement solide pour l'édification d'un espace régional renouvelé plus intégré et plus efficace, notamment dans un environnement régional et international marqué le rythme effréné des évènements et la multiplication des dangers et défis, dont certains ciblent essentiellement la sécurité et la stabilité de notre région".

Evoquant les évènements de Sakiet Sidi Youcef, le Premier ministre a affirmé que les sacrifices de nos vaillants chouhada tombés lors de ces massacres odieux, resteront "une source d'inspiration pour les prochaines générations pour qu'elles puissent saisir le véritable sens de la fraternité et de la solidarité, en sus du raffermissement des liens de coopération entre nos deux pays frères".

La cheffe du gouvernement tunisien, Najla Bouden, a, pour sa part, affirmé la détermination de son pays à établir "un partenariat efficace et durable avec l'Algérie" en loyauté aux sacrifices des chouhada des deux pays qui ont défendu les valeurs de la liberté et de la dignité, notamment à Sakiet Sidi Youcef un certain 8 février 1958.

La célébration de cet anniversaire est également une "occasion renouvelée d'évoquer avec fierté et déférence les luttes des martyrs qui ont défendu les valeurs de liberté et de dignité".

A cette occasion, Mme. Bouden a exprimé "la considération de son pays en faveur de la position de l'Algérie aux côtés de la Tunisie", saluant par la même "l'attachement des dirigeants algériens d'apporter tout éventuel soutien" à son pays.

A cette occasion, M. Benabderrahmane et Mme Najla Bouden se sont recueillis à la mémoire des victimes des événements de Sakiet Sidi-Youcef, devant la stèle commémorative érigée en leur mémoire, et récité la Fatiha du Saint Coran.

Dans le cadre de ces festivités commémoratives, le Premier ministre et la délégation qui l'accompagne, ont visité une exposition de photos et de documents historiques évoquant ces événements où le sang des deux peuples algérien et tunisien a coulé.

En marge de leur supervision de cette commémoration commune, le Premier ministre et son homologue tunisienne ont examiné les moyens de promouvoir les relations bilatérales notamment concernant le développement des zones frontalières entre les deux pays.

Pour rappel, le Premier ministre, ministre des Finances était accompagné des ministres de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamal Beldjoud, et des Moudjahidines et des Ayants-droit, Laid Rebigua.