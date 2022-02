Congo-Brazzaville: Crise humanitaire - Une aide de 175 millions d'euros pour l'Afrique centrale et de l'ouest

L'Union européenne (UE) a annoncé une aide humanitaire de 175 millions d'euros au profit de huit pays de l'Afrique de l'ouest et du centre confrontés à des crises multiformes.

" L'UE réaffirme sa solidarité avec la population vulnérable dans les pays d'Afrique de l'ouest et d'Afrique centrale en engageant, en 2022, un budget humanitaire de 175 millions d'euros en faveur de cette région ", a indiqué un communiqué de l'UE. Ces fonds seront alloués à des projets humanitaires dans huit pays, à savoir le Burkina Faso (23,5 millions d'euros), le Cameroun (16 millions d'euros), la République centrafricaine (17 millions d'euros), le Mali (25 millions d'euros), la Mauritanie (8,5 millions d'euros), le Niger (24 millions d'euros) et le Nigeria (34 millions d'euros).

Cette dotation de l'UE servira à fournir une aide vitale aux personnes touchées par les conflits et aux communautés accueillant les personnes qui ont été contraintes de fuir, à assurer la protection des personnes vulnérables et aider à faire respecter le droit international humanitaire et les principes humanitaires, entre autres.

Le communiqué de l'UE explique que cette aide s'inscrit dans le cadre plus large du soutien qu'elle apporte à la région, notamment par l'intermédiaire des contributions de "Team Europe" à la riposte mondiale au coronavirus, du soutien à l'effort de distribution de vaccins par l'intermédiaire du mécanisme Covax et d'autres actions visant à soutenir à plus long terme le renforcement des systèmes de santé fragiles.

" Une crise humanitaire complexe continue de toucher la population d'Afrique de l'ouest et d'Afrique centrale. Les graves violations à l'encontre des enfants, les violences sexistes, les enlèvements et les agressions, les arrestations arbitraires et les exécutions extrajudiciaires sont désormais systématiques. Les besoins humanitaires sont encore exacerbés par une crise alimentaire sans précédent, par des catastrophes naturelles, par le changement climatique et par la pandémie de covid-19. L'aide de l'UE servira à répondre aux besoins fondamentaux, notamment en fournissant des denrées alimentaires, des soins de santé et une aide à la protection, ainsi qu'en améliorant l'accès à l'eau potable ", a précisé le commissaire chargé de la gestion des crises, Janez Lenarčič, rapporté par le même communiqué. L'UE reste un partenaire de premier plan de l'Afrique en matière d'aide au développement.