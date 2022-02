Congo-Kinshasa: Mobilisation autour de l'organisation des IXème Jeux de la Francophonie/RDC - La RTNC s'engage à jouer convenablement sa partition

Lors du passage des Ambassadeurs des pays membres de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) sur le site de l'Université de Kinshasa (Unikin), qui a finalement été retenu pour accueillir, au mois d'août, les IXème Jeux de la Francophonie, ce vendredi 5 février 2022, Robert Mbuku, en sa qualité de Directeur Général Intérimaire de la Radio Télévision Nationale Congolaise (RTNC), s'est engagé à mettre la chaîne nationale au service de ces jeux, qui seront organisés à Kinshasa.

Après avoir connu plusieurs reports suite à la pandémie de Covid-19, l'organisation des IXème Jeux de la Francophonie devraient se tenir au stade Tata Raphaël, et l'espace autour devraient servir à la construction d'un village des jeux comprenant des complexes d'appartements... pour accueillir les sportifs de l'espace francophone.

Cependant, les reports se sont faits accompagnés de la délocalisation du village, qui a finalement atterrit à l'Unikin. Nonobstant les soulèvements suscités par la levée de cette option, l'un des avantages qu'offre ce site universitaire, est qu'il épargne à la commission organisatrice des IXème Jeux de la Francophie, dont Isidore Kwandja est le Directeur National, d'ériger un nouveau village, alors que le site du campus de l'Université de Kinshasa peut effectivement répondre à ce besoin, surtout que le pays a plusieurs problèmes auxquels il doit faire face dans cette période de transition vers l'après-Covid.

Toutefois, puisque l'aménagement d'un site pour le déroulement des jeux, et l'accueil des athlètes provenant de tout l'espace francophone, ne suffit pas, à eux seuls, à assurer le succès de ces jeux, auquel sont aussi rattachées l'image et la réputation de la RD. Congo, les médias ont, de même, une partition tout aussi importante, celle d'assurer la visibilité de ces jeux, et par le même fait, la visibilité du grand Congo.

C'est donc dans cette optique que le DG ai du premier média de la République, qu'est la RTNC, Robert Mbuku, ayant compris la portée de sa contribution et de celle de sa grande équipe, a pris l'engagement de mettre la chaîne nationale au service de cette noble cause, pour le rayonnement des IXème jeux de la francophonie, qu'organise la RD. Congo, et de facto, le rayonnement du pays tout entier, selon le concept " RDC, pays solution ".

Du reste, dans le cadre de leur visite, les ambassadeurs ont été reçus par le Recteur de l'Unikin, le Professeur-docteur Jean-Marie Kayembe Ntumba, qui, après avoir présenté aux ambassadeurs la cartographie de son alma-mater, comprenant un complexe sportif pouvant servir au déroulement des IXème Jeux de la Francophonie, les a fait visiter le home 8, sur le plateau d'étudiants qui, à lui seul, compte 504 chambres.