Congo-Kinshasa: Fonds socialLde la République Démocratique du Congo/Projet de Stabilisation de l'Est de la RDC pour la Paix II

document

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

RECRUTEMENT AU POSTE DE CONSULTANT SPÉCIALISTE EN PASSATION DES MARCHÉS

Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

N° avis : AMI/02/FSRDC/STEP II/02/22 Pays : République Démocratique du Congo Source de financement : Banque Mondiale (IDA 6665-ZR/D6420-ZR), Date de publication : 09 février 2022 Date de clôture : 23 février 2022

CONTEXTE

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo (DRC) a obtenu un financement de la Banque mondiale (BM) à hauteur d'USD 445 millions pour financer le Projet " STEP 2 ", financement additionnel au Projet pour la Stabilisation de l'Est de la RDC pour la Paix (" STEP "). Le Ministère des Finances, autorité de tutelle du projet, a signé un Accord Subsidiaire avec le Fonds Social de la RDC (FSRDC) pour l'exécution dudit Projet.

Ce projet de protection sociale a pour objectif d'améliorer l'accès aux moyens de subsistance et aux infrastructures socio-économiques dans les communautés vulnérables du pays. Le Projet STEP 2 comprend cinq composantes : trois composantes techniques, une composante de gestion, et une composante d'intervention d'urgence. Les composantes techniques comprennent, entre autres, la construction et réhabilitation d'infrastructures communautaires (éducation, santé, et eau/assainissement), un large programme de filets sociaux et un appui à la structuration du secteur. Cinq provinces seront initialement bénéficiaires du Projet : Kasaï Central, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Nord Ubangi. Une attention particulière est portée aux questions de déplacements forcés.

A ce titre, le FSRDC recrute un Spécialiste en Passation des Marchés (SPM) pour intégrer l'équipe dédiée à la mise en œuvre du Projet STEP 2.

Les détails sur le Projet et sur le FSRDC peuvent être obtenus sur les liens suivants :

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P171821

https://www.fondsocial.cd/

Défis

La mise en œuvre du Projet porte sur 1 000 communautés dans plusieurs provinces, soit une multitude de sites et un très grand nombre de bénéficiaires, estimés à 2.5 millions.

Le Projet nécessite des contrats et marchés dans divers secteurs, inclus les infrastructures de base, les travaux publics à haute intensité de main d'œuvre et les services de paiements électroniques.

La stratégie de passation des marchés doit répondre aux difficultés d'un environnement contractuel complexe, avec de multiples méthodes de passation, valorisant l'économie locale.

Le Projet nécessite un déploiement rapide et un rythme de mise en œuvre soutenu pour atteindre ses objectifs en trois ans.

III. OBJECTIF DE LA MANIFESTATION D'INTERET

L'objectif de cet appel à manifestation d'intérêt est d'identifier des personnes répondant aux profils exigés pour occuper le poste de SPÉCIALISTE EN PASSATION DES MARCHÉS " SPM " au sein de l'équipe du Projet sous la gestion du FSRDC. Ce Consultant aura comme mission d'appuyer l'exécution du Projet grâce à une passation des marchés rigoureuse, efficace et réactive, tout en respectant les procédures et règlements régissant le financement des activités.

QUALIFICATIONS ET APTITUDES

Les qualifications et aptitudes indispensables pour cette mission sont les suivantes :

Etre titulaire d'un diplôme d'études supérieures (Bac+5) en Ingénierie, Droit, Economie, Gestion ou autres disciplines apparentées.

Avoir au minimum 10 ans d'expérience professionnelle dans la passation des marchés.

Avoir assuré avec succès la fonction de SPM dans au moins trois projets financés par les principaux bailleurs de fonds (BM, BAD, UE, AfD, etc... ) ; pour être pris en compte, la durée des prestations par projet doit être d'au moins deux ans.

Posséder une très bonne maîtrise du français.

Les qualifications et aptitudes suivantes sont un atout :

Avoir une connaissance avérée du " Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le financement de projets d'investissement de la Banque mondiale " édition de juillet 2016, actualisée en novembre 2017, août 2018 et novembre 2020.

Avoir la connaissance d'un logiciel de passation des marchés, et être familier du système STEP de la BM (https://step.worldbank.org/).

Avoir une expérience opérationnelle en Afrique francophone, de préférence en RDC.

Avoir l'habitude de travailler avec les structures étatiques, les administrations locales et les entreprises et artisans locaux.

Avoir une expérience avec les programmes de développement communautaire, de filets sociaux, y compris de transferts monétaires et, ou, de travaux publics à haute intensité de main d'œuvre.

Avoir le sens de l'organisation et une aptitude à travailler dans une équipe multidisciplinaire, tout en ayant la capacité de travailler efficacement de manière indépendante.

Disposer de qualités de leadership avec de bonnes capacités de communication et de relations interpersonnelles.

Etre capable de communiquer en anglais.

Ce profil et autres attributions pour ce poste sont contenus dans les termes de références y relatifs et disponibles sur le site web du Fonds social de la RDC (www.fondsocial.cd).

LIEU ET CONDITION DE TRAVAIL

Le SPM travaillera à Kinshasa, au siège du FSRDC, où sont aménagés des bureaux pour l'équipe du Projet. Le Projet mettra à sa disposition les équipements et matériels nécessaires à l'exercice de sa mission. En cas de déplacement, le SPM travaillera dans les bureaux provinciaux du FSRDC, équipés d'internet.

METHODE DE RECRUTEMENT

Le recrutement se fera selon la méthode de sélection des Consultants Individuels par mise en concurrence ouverte définie à la Section 7 du " Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant de la Banque mondiale le financement de programmes d'investissement " du mois de juillet 2016, version révisée Aout 2018 et novembre 2020"

Le Consultant sera recruté sur la base de ses qualifications académiques, de son expérience professionnelle pertinente et de sa capacité à réaliser la mission. Les étapes du recrutement sont les suivantes : (i) présélection des candidats sur la base des qualifications et aptitudes indispensables ; (ii) comparaison des dossiers de candidature, (iii) entretien individuel des trois meilleurs candidats de la liste restreinte, et (iv) avis de non-objection de la BM sur le candidat retenu.

Chaque candidat devra fournir :

Un curriculum vitae (3 pages maximum et en PDF), comprenant deux références que le FSRDC peut contacter.

Une lettre de motivation (2 pages maximum et en PDF) précisant (a) la formation utile, (b) l'expérience pertinente, (c) la valeur ajoutée à apporter par le candidat face aux défis de la mise en œuvre du programme et (d) la disponibilité immédiate du candidat.

Les certificats et diplômes ne doivent pas être joints au dossier de candidature. Les preuves du niveau d'instruction et de l'expérience seront exigées des candidats présélectionnés avant leur entretien.

A envoyer avant le 23 février 2022 à minuit (heure de Kinshasa), aux deux adresses email suivantes : jobstep2-spm@fondsocial.cd avec en objet le titre du poste et le nom du candidat (STEP 2 - Spécialiste en Passation des marchés - Prénom Nom) et les deux pièces jointes.

Le non-respect de ces dispositions entraînera le rejet automatique de la candidature.