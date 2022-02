Congo-Kinshasa: Programme de bourses d'éducation en Afrique/La Banque mondiale lance le recrutement des étudiants-chercheurs

Dans le souci de renforcer le secteur de l'éducation en Afrique Subsaharienne, la Banque mondiale a lancé son programme de recrutement d'étudiants-chercheurs africains ayant une formation dans ledit secteur.

Les candidats éligibles à cette bourse sont des docteurs récemment diplômés. Ils doivent être ressortissants d'un pays d'Afrique subsaharienne et âgés d'au moins de 32ans. Un autre critère d'éligibilité à ce programme est que les candidats doivent être notamment spécialisés dans l'éducation de la petite enfance, l'enseignement secondaire et supérieur, la technologie et l'économie de l'éducation ainsi que dans la conception des programmes pédagogiques et d'enseignement.

La Banque Mondiale précise à cet effet que les candidats doivent également avoir une excellente maîtrise de l'anglais (écrit et oral) et posséder de solides compétences analytiques et en économétrie.

Les formulaires pour postuler à ce programme sont déjà disponibles sur le site officiel de la Banque mondiale www.banquemondiale.org, ou ils peuvent être retrouvent via le lien https://wbgfellowship.worldbank.org/

Les candidatures restent ouvertes jusqu'au 28 février 2022. Les candidats sélectionnés seront avisés. Après acceptation, ces derniers signeront un contrat de consultant d'une durée de 6 mois à compter d'avril 2022. Autre avantage de cette bourse ce qu'en outre des honoraires de consultant, les candidats bénéficieront d'un billet d'avion aller-retour en classe économique pour l'antenne du Groupe de la Banque mondiale concernée ou pour Washington ou, ainsi que d'une assurance accident du travail " , peut-on lire dans le site de la Banque mondiale.