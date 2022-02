Madagascar: Digitalisation - Une tendance pour doper la compétitivité

La digitalisation du " karinem-pokontany " figure parmi les programmes du gouvernement malgache. (Digitalisation)

50 pays émergents à travers le monde ont été évalués par Agility, à l'aide de l'indice 2022 Emerging Markets Logistics. Une évaluation qui a montré les progrès des pays d'Afrique, en matière de préparation à la numérisation. Selon le rapport, publié hier, les pays émergents de la région subsaharienne - zone dans laquelle se trouve Madagascar - numérisent leur économie pour doper leur compétitivité. " Les économies africaines qui ont fourni des efforts importants pour améliorer leurs infrastructures, leur contexte commercial et leur compétitivité globale affichent généralement de meilleures performances que les autres marchés émergents en termes de compétences numériques et de durabilité ", a indiqué le rapport.

À noter que cette année, l'indice Emerging Markets Logistics en est à sa 13e édition. Il classe les pays en fonction de leur compétitivité globale sur la base de leurs atouts logistiques, de leur contexte commercial et de leur préparation à la numérisation. Autant de facteurs qui les rendent attrayants pour les prestataires logistiques, les transitaires, les transporteurs aériens et maritimes, les distributeurs et les investisseurs. En outre, l'évaluation de la préparation à la numérisation examine les compétences numériques, la formation, l'accès à l'internet, la croissance du commerce électronique, le climat de l'investissement et la capacité de favoriser le développement de startups, ainsi que des facteurs de durabilité comme le mix d'énergies renouvelables, la baisse de l'intensité des émissions et les initiatives vertes. Selon les explications, l'indice inclut une enquête sur 756 professionnels du secteur des chaînes d'approvisionnement.

Classement. Dans le classement des 50 marchés émergents au monde, les pays de la zone subsaharienne cités sont le Kenya au 28e rang de l'indice général et au 17e rang en matière de préparation numérique ; l'Afrique du Sud au 24e du classement général et au 21e en matière de préparation numérique ; ainsi que le Ghana au 32e du classement général et au 23e en matière de préparation numérique. " Il y a un lien évident entre les capacités numériques d'un pays et ses perspectives de croissance. La compétitivité des marchés émergents sera déterminée par leur capacité de se doter d'entreprises et de ressources humaines numériquement compétentes et fermement décidées à diminuer leurs émissions d'une manière qui favorise la croissance plutôt que de la sacrifier " a déclaré Tarek Sultan, PDG d'Agility. À noter que Madagascar, qui ambitionne d'atteindre l'émergence, mène déjà de nombreux projets pour le développement numérique et la digitalisation. Bien que le pays soit sur la bonne voie, la route est encore longue, si l'on se réfère aux autres pays de la région.