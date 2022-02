Madagascar: Réponses post-cycloniques - Le gouvernement déploie le pack " Tsinjo "

L'État a déjà déployé des réponses avec les moyens du bord, pour faire face aux dégâts énormes causés par le passage de Batsirai. Particulièrement dans les régions du Sud et du Sud-Est du pays, des vivres ont été acheminées pour venir en aide aux sinistrés de ces zones qui ont payé au prix fort les ravages du cyclone.

Des tonnes de riz ont été, en effet, envoyées par le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation à Manakara, Mananjary et Farafangana. Ces districts devront recevoir chacun 25 tonnes de riz " vary tsinjo ", selon Edgard Razafindravahy. À Vangaindrano, 30 tonnes de riz sont déjà disponibles au niveau des " tsena mora ". 3 000 sacs de riz de 50 kg sont également déjà en route pour ravitailler Fianarantsoa et Ihorombe.

Quant à Toliara, 50 tonnes de " vary tsinjo " sont déjà disponibles sur place. Les " tsena mora " mettent également à disposition de la population locale de ces districts, du riz et d'autres denrées, à un prix bas. Depuis le passage d'Ana, le département dirigé par Edgard Razafindravahy est sur le pied de guerre pour éviter les ruptures de stock en produits de première nécessité sur les marchés dans plusieurs régions. Le département en charge de la consommation a, en effet, remué ciel et terre pour éviter une hausse des prix sur les produits et denrées de base pendant cette saison cyclonique.