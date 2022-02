Madagascar: Gestion des risques de catastrophes - Cinq millions de SMS envoyés en quatre jours

Pour réduire les risques de catastrophes, des SMS et des messages vocaux ont été envoyés à la population dans les zones impactées par les intempéries. L'objectif étant d'encourager la population à signaler les dégâts et de faciliter la collecte des données pour la planification de relèvement

Vigilance renforcée. Une campagne SMS ciblée à grande échelle a été menée, permettant au public et aux autorités locales des régions touchées par les intempéries de recevoir des informations opportunes et vitales de la part du Bureau national de gestion des risques et catastrophes (BNGRC) . Cinq millions de SMS ont été envoyés depuis le vendredi 4 février. Et on en enverra encore trois millions dans les prochains jours. " Des messages vocaux et SMS spécifiques ont été envoyés aux communautés potentiellement affectées sur les côtes du Menabe afin que chacun soit en mesure de signaler les impacts sur l'environnement à l'aide d'un numéro vert. Parallèlement à cela, la fiche d'évaluation initiale post-sinistre qui permet aux autorités locales de rapporter les dégâts peut être disponible sur téléphone ", d'après le communiqué de l'entreprise sociale VIAMO.

Instructions. Des mesures de prévention ont été prises par les autorités malgaches bien avant l'arrivée de la tempête Ana et du cyclone Batsirai. Un appel à prudence a ainsi été lancé à la population se trouvant dans les zones de passage. Elle a été conseillée de suivre toutes les instructions données et d'être à l'écoute de l'évolution de la situation, à travers les médias. Viamo Madagascar s'est joint à cette intervention d'urgence à travers l'utilisation de la téléphonie mobile. Bien évidemment, le service 3-2-1 ou " tolotra mandroso " a également été disponible dans les trousses de cette bataille.

C'est un service d'information sur demande établi par Viamo, en collaboration avec Airtel, disponible dans 18 pays partout dans le monde et depuis 2010 à Madagascar. La population malgache, incluant les personnes avec un faible niveau d'alphabétisation et se trouvant dans les zones enclavées, peut accéder à ce service avec de simples téléphones mobiles. Les appelants écoutent les informations sur le service 3-2-1 par le biais d'une réponse vocale interactive (RVI) en Malagasy officiel à tout moment.