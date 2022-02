Ile Maurice: Post-Batsirai - 240 filaos déracinés sur plusieurs plages

240. C'est le nombre de casuarinas, communément appelés "filaos", qui ont été déracinés sur plusieurs plages en raison des conditions cycloniques, a relevé le ministre de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique, Kavydass Ramano, lors d'une visite à la plage publique de Flic-en-Flac, jeudi dernier, le jour même de la levée de l'alerte cyclonique, pour évaluer les impacts du cyclone tropical Batsirai sur l'environnement et les dégâts causés à la plage. Des agents de la Beach Authority, de la police de l'environnement et des services forestiers étaient également présents.

Selon le ministre, "le nettoyage a commencé samedi à Flic-en-Flac, Albion et Mont-Choisy. Par la suite, dimanche, les plages de Belle-Mare, Palmar, St-Félix et Blue-Bay ont été nettoyées. D'autres plages publiques et zones côtières seront nettoyées au cours de la semaine".

Le ministère de l'Environnement a en outre appelé les membres du public à ne pas s'aventurer sur les plages tant que les travaux de nettoyage ne seront pas terminés. Pour rappel, depuis des années, les plages subissent les effets conjugués de l'érosion et de la pollution. L'érosion est un phénomène généralisé sur l'ensemble des plages à Maurice et met en danger non seulement la vie des filaos, qui se retrouvent les racines à l'air, mais aussi celle du public car ces arbres peuvent à tout moment tomber sur les passants.

De plus, l'érosion des plages pourrait avoir des conséquences économiques négatives puisqu'elle diminue l'attrait touristique.

Lutte contre l'érosion côtière remplacement des arbres

Dans le cadre des projets de réhabilitation des zones côtières, le ministère de l'Environnement a lancé, en février 2020, un projet de reboisement sur les plages publiques de Flic-en-Flac et du Morne afin de lutter contre l'érosion côtière. Les travaux consistent à remplacer les filaos par des arbres endémiques sur les 30 premiers mètres de la ligne de marée haute et sur une longueur de 200 mètres. Le projet de réhabilitation, mis en œuvre en collaboration avec les services forestiers, doit se terminer cette année, au cours de laquelle de nouvelles plantations d'arbres endémiques seront clôturées sur une zone de 200 mètres de long et 15 mètres de large. Le public pourra accéder à la mer tous les 50 mètres.