Ile Maurice: VTT │ Tankwa Trek - Kimberley Lecourt et sa coéquipière Samantha Sanders complètent le podium

Kimberley Lecourt de Billot et sa coéquipière Samantha Sanders ont pris la troisième place au classement général final du Tankwa Trek. Cette course de vélo tout terrain (VTT) en binôme s'est déroulée du 3 au 6 février en quatre étapes.

Le Tankwa Trek est une course de haut niveau et classée UCI. En 2020, le couple Lincoln, Yannick et Aurélie y avaient pris part et terminé à la deuxième place chez les équipes mixtes. Cette année, Kim Lecourt a découvert l'épreuve et notre compatriote s'est défendue honorablement aux cotés de sa coéquipière sud-africaine Samantha Sanders au sein de l'équipe Efficient Insure Infinity Racing.

La course se composait de quatre étapes. La première tenue le jeudi 3 février servait de mise en bouche avec ses 29 km et 450 mètres de dénivelé positif. On est passé aux choses très sérieuses le lendemain avec la deuxième étape longue de 86 km et ses 1900m de dénivelé positif. Puis, le samedi 5, c'était l'étape reine avec 99 km et 2200m de montées ! La course a pris fin dimanche avec la quatrième étape longue de 70 km et comprenant 1000m de dénivelé positif.

Dès le premier jour de course, le duo composé de Candice Lill et Mariske Strauss, les Rola Faces, prenait l'ascendant. Au fil des étapes qu'elles remporteront toutes, l'avance des Rola Faces ne cessera de grandir. C'est avec un temps combiné de 13h49:11 qu'elles boucleront l'épreuve. Derrière, la Team Liv Cycling South Africa de Sarah Hill et Theresa Ralph et l'équipe Efficient Insure Infinity Racing de Kim Lecourt et Samantha Sanders se disputeront la deuxième place. Le tandem Hill/Ralph parviendra à consolider sa deuxième place alors que Kim et Samantha Sanders termineront les quatre étapes à la troisième place. Au terme des quatre jours de compétition, Hill et Ralph se retrouvent à plus d'une heure des lauréates de cette édition 2022 et Kim et Sanders à 1h23:19. Ce qui donne une idée de la nette domination de Lill et Strauss.

"C'était vraiment une superbe course à étapes. C'était très dur. Le terrain était très rocailleux et éprouvant pour le corps. C'est probablement la plus dure course à étapes que j'ai faite dans ma carrière. Candice (Lill) et Mariske (Strauss) étaient fortes. J'avais pour partenaire Samantha Sanders et malheureusement notre équipe n'était pas vraiment homogène. Samantha n'avait malheureusement pas le niveau de fitness qu'elle aurait souhaité", nous confie Kim.

On notera qu'en masculin, la victoire est revenue au duo suisse composé de la légende vivante Nino Schurter - champion olympique en 2016 à Rio et neuf fois champion du Monde - et Filippo Colombo.

Kim Lecourt avait débuté sa saison le 29 janvier dernier à l'occasion de la première des six manches du Nissan Trailseeker à Banhoek, Stellenbosch. Notre compatriote prenait la troisième place derrière la championne olympique des Jeux de Tokyo 2021, la Suissesse Jolanda Neff et la Sud-Africaine Amy Wakefield.

La Mauricienne sera de nouveau en action ce samedi 12 février, dans une course sur route cette fois. Il s'agit de la 23e édition du Gryphon 99er Cycle Tour qui se déroulera à Durbanville sur une distance de 100 km.