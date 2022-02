Cote d'Ivoire: Exercice militaire - Début du "Flintlock 2022" la semaine prochaine

Plus de 400 militaires de plus de 10 nations africaines partenaires et alliées participeront à Flintlock 2022 en Côte d'Ivoire, du 15 au 28 février 2022.

Instauré en 2005, Flintlock est un exercice annuel militaire et policier combiné, dirigé par l'Afrique, qui a consolidé les forces de nations partenaires clés à travers l'Afrique, en partenariat avec les forces d'opérations spéciales internationales. Flintlock est le plus important et le plus grand exercice annuel des opérations spéciales de l'U.S. Africa Command.

Cette année, Flintlock sera accueilli par la Côte d'Ivoire. L'exercice est conçu pour renforcer la capacité des nations partenaires clés de la région à contrer les organisations extrémistes violentes, à collaborer au-delà des frontières et à assurer la sécurité de leurs populations. La volonté de la Côte d'Ivoire d'accueillir l'exercice de cette année reflète la détermination des partenaires africains à relever les défis régionaux. En outre, l'exercice renforce les partenariats entre les organisations militaires et policières africaines, américaines et internationales, augmentant ainsi leur interopérabilité pendant les crises et les opérations pour accroître la sécurité et la stabilité.

Les nations africaines participantes sont le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Niger. Les participants internationaux sont le Canada, les États-Unis, la France, la Norvège, les Pays-Bas, et le Royaume-Uni. Flintlock reflète un engagement mutuel à contrer les activités malveillantes et l'extrémisme violent dans tout le Sahel.

Bien que la sécurité régionale soit au centre de l'exercice, les leçons apprises et partagées lors de Flintlock auront des effets durables au-delà de l'Afrique du Nord et de l'Ouest. Les acteurs malveillants et les terroristes qui cherchent à étendre leur influence ici menacent également la stabilité dans le monde entier. En rassemblant les talents considérables des partenaires africains et internationaux, nous sommes collectivement plus forts et plus aptes à résoudre les problèmes fondamentaux qui affectent la stabilité régionale et mondiale.

Flintlock, qui fait partie des investissements internationaux dans la défense, la diplomatie et le développement, renforce la capacité collective des nations alliées et partenaires à relever les défis d'aujourd'hui et de demain.