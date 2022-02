Afrique de l'Ouest: Sécurité maritime dans le golfe de Guinée - La Côte d'Ivoire et la France renforcent les capacités opérationnelles de l'ISMI

La France et la Côte d'Ivoire ont procédé le 2 février, à une signature de convention portant sur l'Institut de sécurité maritime interrégional.

La France et la Côte d'Ivoire viennent de renforcer les capacités opérationnelles de l'Institut de sécurité maritime interrégional (Ismi). Les deux pays viennent en effet, de signer une convention de partenariat qui a pour but de consolider et de renouveler ses offres de formation au bénéfice des administrations ivoiriennes, mais également de celles des autres Etats du golfe de Guinée. La cérémonie de signature de la convention a eu lieu, le 2 février 2022, à la Tour A, au Plateau.

La partie ivoirienne était représentée à l'occasion par le Secrétaire d'Etat, auprès du ministre des Transports, chargé des Affaires maritimes, Célestin Serey Doh et la partie française, par l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Belliard.

Ils avaient à leurs côtés, le Colonel Karim Coulibaly, le directeur général de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer (Arstm) où est logé l'Ismi, ainsi que le Secrétaire permanent du Comité interministériel de l'Action de l'Etat en mer, Président du Comité stratégique de l'Ismi, Abroulaye Fofana.

Le Secrétaire d'Etat, auprès du Ministre des Transports, chargé des Affaires Maritimes, ce partenariat s'inscrit dans le double cadre de la coopération de sécurité et de défense entre la France et la Côte d'Ivoire, mais aussi, dans le cadre de la mise en place d'une architecture régionale de sécurité dans le golfe de Guinée.

Selon lui, cette convention fera de l'Ismi, un pôle interrégional crédible de formation d'excellence. " La signature de cette convention, est d'autant plus importante qu'elle permettra de consolider les offres de formation de l'Ismi, en matière de sécurité et de sûreté maritimes et de mettre par conséquent à la disposition de la Côte d'Ivoire et de l'ensemble des Administrations des Etats du golfe de Guinée, un pôle interrégional crédible de formation d'excellence. Cette Convention vient en outre consolider la coopération bilatérale en matière de formation entre la Côte d'Ivoire et de la France ".

Pour sa part, l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Belliard a formulé le vœu que le partenariat avec l'Ismi qui " rayonne maintenant bien au-delà du golfe de Guinée ", contribue à la lutte contre l'insécurité maritime. Il a aussi noté que cette convention est une première dans son genre.

" La signature de cette convention est également, pour moi, l'occasion de souligner l'ensemble des actions qui ont été menées, de concert, par la Côte d'Ivoire et la France, pour œuvrer au développement remarquable de l'Ismi. En effet, depuis sa création, en 2015, plus de 1500 stagiaires, issus de 29 pays, ont été formés à l'Ismi. L'Ismi rayonne maintenant bien au-delà du golfe de Guinée ", s'est-il félicité.

Dans le même sens, Abroulaye Fofana, Secrétaire permanent du Comité interministériel de l'Action de l'Etat en mer, Président du Comité stratégique de l'Ismi, a indiqué que l'Ismi monte en puissance et a atteint sa vitesse de croisière avec une cinquantaine de formations organisées depuis 2015 et plus de 1500 auditeurs en provenance des Etats du Golfe de Guinée.

" Aujourd'hui, l'Ismi figure au nombre des centres d'excellence dédiés au renforcement des capacités des cadres du secteur public et privé maritime. Je tiens à exprimer toute ma gratitude à la France pour sa contribution exceptionnelle ", a-t-il assuré.

Pour sa part, le Dg de l'Arstm, Colonel Karim Coulibaly, a soutenu que la signature de cette convention de partenariat, permettra à l'Ismi de franchir une étape supplémentaire. " La mission de l'Ismi est de former et renforcer les capacités des personnels civils et militaires des Administrations ivoiriennes et celles des autres Etats du golfe de Guinée, en matière de lutte contre les phénomènes d'insécurité maritime, notamment la piraterie maritime, les vols à main armée, la pêche illicite, le Narco-trafic, et œuvrer à la prévention et à la gestion des catastrophes maritimes ", a-t-il noté.