Sénégal/Egypte: Cheikh Seck (Ex-Lion) " Nous devons reprendre et nous projeter vers la préparation des matchs contre l'Egypte "

Bien qu'heureux du premier sacre du Sénégal, l'ancien gardien de but des Lions et vice-président de la Fédération sénégalaise de football, Cheikh Seck appelle les joueurs à se projeter dès à présent sur les barrages de la Coupe du Monde 2022.

Décrochant sa toute première étoile africaine lors de cette CAN 2021, la sélection sénégalaise a été reçue au palais présidentiel ce mardi par le président de la République, Macky Sall. Occasion pour les joueurs, membres du staff technique et administratif d'être décorés pour tout leur effort.

A en croire les propos de Cheikh Seck, l'heure n'est pas au répit. Celui-ci appelle les Lions de la Teranga à se tourner d'ores et déjà vers les prochaines échéances qui en sont les matchs de barrages qui se dérouleront en mars prochain.

" Nous avons toujours dit que l'objectif était de gagner cette CAN, Dieu a exaucé nos prières. Une semaine après, nous devons reprendre et nous projeter vers la préparation des matchs contre l'Egypte en mars prochain. Le football sénégalais n'a pas de temps à perdre, il doit s'engager vers les plus grands standards, gagner d'autres coupes d'Afrique des nations et prendre part à la phase finale de Qatar 2022 ", a laissé entendre Cheikh Seck, qui a participé à quatre phases finales de CAN en 1986, 1990, 1992 et 1994.