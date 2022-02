Cote d'Ivoire: Bouaké/Autonomisation de la femme - L'Ong Ois-Afrique lance officiellement ses activités

L'Organisation pour les droits et la solidarité en Afrique (Ois-Afrique) a procédé, récemment, à la salle de conférences de la préfecture de Bouaké, au lancement officiel du projet d'appui à l'autonomisation de 100 femmes et jeunes filles issues du monde rural. Ce, en présence du corps préfectoral.

Elles ont été sélectionnées dans trois villages des sous-préfectures de Bouaké, Sakassou et Diabo. Soit 40 femmes à Bouaké, 30 à Sakassou et 30 autres à Diabo. Elles vont bénéficier de formation dans les domaines de l'alphabétisation durant six mois, de 5 ha de manioc, de 2500 poulets de chair et 2500 pondeuses.

Prenant la parole, Cécile Amoin Kouassi, présidente de l'Ois-Afrique, a relevé que ce projet est une aubaine pour ces femmes de sortir de la pauvreté. " La majorité des femmes ivoiriennes ne sont pas autonomes financièrement. En plus, elles subissent au quotidien toutes formes de violences ", a-t-elle déploré. Tout en indiquant qu'une femme autonome et épanouie est gage d'un foyer heureux, d'une communauté paisible, et d'une nation stable et développée.

Pour Fatoumata Koné, sous-préfet central de Bouaké, s'exprimant au nom de Tuo Fozié, préfet de la région de Gbêkê, préfet du département de Bouaké, a salué la cible choisie par l'Ong Ois-Afrique. Elle a invité toutes les femmes sélectionnées à se donner pour que ce projet qui leur est destiné, leur soit profitable.

Au nom des bénéficiaires, Marie-Laure Adjoua Kouassi a tenu à remercier l'Ong Ois-Afrique qui leur donne l'occasion de sortir définitivement de la pauvreté. Aussi a-t-elle tenu à rassurer les autorités et les initiateurs qu'elles ne ménageront aucun effort pour s'approprier ce projet. " Nous sommes plus que jamais engagées dans ce projet ", a assuré la porte-parole des bénéficiaires.

Notons que l'Ong Ois-Afrique a été créée le 18 octobre 2001. Elle s'est donné pour mission d'aider à l'émancipation des femmes en milieu rural.