Afrique de l'Ouest: BRVM - Trend haussier de l'action SETAO Côte d'Ivoire depuis plus de 4 mois

Depuis maintenant plus de quatre mois, l'action SETAO Côte d'Ivoire (une filiale du groupe Bouygues spécialisée dans le domaine du Bâtiment et travaux publics) gratifie le marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) d'un magnifique trend haussier, selon la Revue Hebdomadaire, une publication de la Société de Gestion et d'intermédiation (SGI) CGF Bourse.

<>, analyse CGF Bourse. Selon toujours cette SGI, l'action s'est appréciée de 77,27% entre le 30 septembre 2021 (660 FCFA) et le 04 février 2022 (1 170 FCFA). Un dynamisme des achats est noté avec 13 123 titres échangés au mois de janvier 2022 contre 8 439 titres au mois de décembre 2021. << On pourra donc prendre quelques bénéfices sur les niveaux actuels tout en gardant en tête que le potentiel haussier n'est pas épuisé et que les 1 250 FCFA sont un objectif de court terme>>, conseille CGF Bourse.

Le Top 3 des plus fortes hausses hebdomadaires de cours est occupé respectivement par SETAO Côte d'Ivoire (+21,24% à 1 170 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (+9,30% à 940 FCFA) et NEI CEDA Côte d'Ivoire (+7,44% à 650 FCFA).

Au niveau des contreperformances, ALIOS FINANCE Côte d'Ivoire enregistre la plus forte baisse hebdomadaire de cours avec -11,61%. Selon CGF Bourse, cette société spécialisée dans le crédit-bail et le financement des biens mobiliers et immobiliers, poursuit ses contreperformances à l'instar des semaines précédentes. <>, souligne la SGI dans sa revue. Selon toujours cette structure, l'action a abandonné 24,73% entre le 03 janvier 2022 (910 FCFA) et le 04 février 2022 (685 FCFA). Au 3ème trimestre 2021, ALIOS FINANCE Côte d'Ivoire avait enregistré une perte de 887 millions de FCFA, soit un repli de 19% en rythme annualisé. <>, note CGF Bourse.

Le Top 3 des plus fortes baisses hebdomadaires de cours est occupé par Alios Finance Côte d'Ivoire (-11,61% à 685 FCFA), CFAO Motors Côte d'Ivoire (-8,00% à 1 150 FCFA) et ETI Togo (-5,00% à 19 FCFA).

Le compartiment obligataire du marché financier sous régional a clôturé la semaine avec une capitalisation boursière de 7 271 milliards FCFA au 04 février contre 7 251 milliards FCFA au 28 janvier, soit une hausse hebdomadaire de 0,29%. Selon la publication de CGF Bourse, sur cette semaine, le compartiment de la dette a été assez résilient en raison des transactions réalisées sur les titres dénommés TPNE.O2 -TPNE 6,50% 2019-2026 et TPCI.O45-TPCI 5,80% 2020-2027. En parallèle, la valeur hebdomadaire transigée s'est établie à 3,24 milliards FCFA contre 3,72 milliards FCFA la semaine précédente, soit un repli de 13%. Les transactions du marché ont porté principalement sur la transaction des 200 005 titres réalisée le mardi pour un montant global de 2,08 milliards FCFA sur l'emprunt obligataire du Trésor Public du Niger dénommé TPNE.O2-TPNE 6,50% 2019-2026.

La capitalisation boursière globale a enregistré une hausse hebdomadaire de 0,28% à 13 384 milliards de FCFA contre 13 347 milliards de FCFA au terme de la semaine du 28 janvier 2022.

En revanche, le Price Earning Ratio (PER) du marché a baissé, s'établissant à 13,12 contre 13,61 à la fin de la semaine précédente. Il en est de même du rendement moyen du marché qui se situe à 5,78% durant la semaine sous revue contre 5,86% la semaine précédente.