Togo: Des équipements médicaux offerts par la Mairie pour renforcer le plateau technique des structures sanitaires publiques

Le PDC 2022-2026 est dans sa phase active d'exécution. C'est le constat fait la semaine dernière. Dans la dynamique de ce que projette ce document élaboré par la Mairie de cette commune du grand Lomé, en vue de son développement, pour ce qui est du domaine de la santé, le Conseil communal de Golfe 1 avec à sa tête le Maire Joseph Koamy Gbloèkpo Gomado, a remis des équipements médicaux aux quatre structures sanitaires à savoir l'Hôpital de Bè, les CMS d'Adakpamé, de Bè-Kpota Colas et de Gbényédzi, en vue de renforcer les moyens dont elles disposent pour la prise en charge des patients.

Pour e premier responsable de cette commune, le geste " cadre avec l'un des axes de notre Plan de développement communal PDC 2022-2026, et que dans ce programme, la mairie a aussi ce devoir de contribuer à la qualité dans la prestation des services à nos concitoyens. Golfe 1 est l'une des communes les plus peuplées, donc 395.190 habitants qui constituent une force pour nous, donc il faut que la commune veille sur la santé de ces concitoyens. Bien sûr ce n'est pas seulement que les infrastructures existent mais il faut commencer quelque part ". De par ses explications, il s'agit d'une action qui a été rendue possible grâce au partenariat existant entre la Mairie de la Commune de Golfe 1 et la ville allemande de Fribourg.

Entre autres équipements reçus par ces structures sanitaires, il y a des lits d'hôpitaux, des tables d'appoint, des matelas, des lits d'examen, et également, il y a un électrocardiogramme et un appareil destiné à la rééducation.

Dans la foulée de cette remise, le Maire Gomado et son équipe qui se battent sur tous les fronts pour offrir le meilleur à leurs administrés ont " exhorté les bénéficiaires à faire bon usage de ces équipements là pour que demain aussi notre partenaire soit ravi de ce geste fait à l'endroit de notre commune ".

Mme Azobua Adjeoda, Directrice de l'hôpital de Bè, une des structures sanitaires bénéficiaires, a salué l'attention et l'oreille attentive dont son centre de santé et les autres de la commune bénéficient de la part du Conseil communal de Golfe 1. Au nom de ses pairs responsables des structures sanitaires de Gbényédzi, Adakpamé et Bè Kpota Colas, elle a promis que bon usage sera fait des équipements reçus pour le soulagement des patients.

Il est à noter que tous ces accompagnements de l'équipe dirigeante de cette commune aux acteurs de la santé du territoire communal ne vont que dans la droite ligne de la dynamique inscrite noir sur blanc dans le PDC (Plan de Développement Communal) 2022-2026 dont l'exécution est rentrée dans sa phase active depuis le début de cette année.