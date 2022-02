Togo: A la reconquête des 100.000 hectares perdus

Le gouvernement togolais entend restaurer le Parc national Oti-Kéran situé dans la partie septentrionale du pays. C'est ce qu'a annoncé Lundi le ministre de l'Environnement, Foli-Bazi Katari.

En visite de terrain dans la zone, et à la tête d'une délégation interministérielle (environnement, administration territoriale et sécurité), en marge des travaux du Conseil des ministres tenus cette semaine à Pya dans la Kozah, il est allé à la rencontre des populations riveraines et les principales parties prenantes de la gestion du parc pour leur faire part de ce projette faire l'exécutif.

" Ce parc était le plus grand du Togo, plus maintenant. On ne sera plus dans une logique de rétrocession mais de restauration ", a fait savoir M. Foli-Bazi.

En effet, aire naturelle, à cheval entre les régions des Savanes et de la Kara, ce Parc est passée au cours des dernières décennies, de 169 000 hectares de superficie à 69 000 hectares. Une réduction de son espace qui n'a été possible que du fait des rétrocessions opérées par l'Etat, mais aussi et surtout de l'exploitation illicite (pratiques agricoles, braconnage, feux). Des faits face auxquels le gouvernement n'entend plus rester passif.