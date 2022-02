Afrique: CAN 2021 / Macky Sall (président du Sénégal) - " Cette coupe, vous la devez d'abord à vos qualités personnelles "

Le président du Sénégal, Macky Sall a salué ce mardi, le patriotisme et la discipline des joueurs de l'équipe nationale de football, victorieuse de la CAN 2021, lors de la cérémonie de décoration.

Le Chef de l'Etat a reçu et a décoré la délégation sénégalaise qui avait effectué le déplacement sur le Cameroun pour prendre part à la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Macky Sall a reconnu et salué le courage et la détermination des Lions victorieux de la CAN 2021.

" Cette coupe, vous la devez d'abord à vos qualités personnelles, la force et le courage du lion, votre talent et votre détermination sans faille, le patriotisme, l'intelligence, la discipline et la solidarité entre vous ", a déclaré le président.

En rappel, le président Macky Sall après avoir élevé les joueurs et les membres d'encadrement au rang d'Officiers de l'Ordre national du Lion a aussi décidé d'offrir une prime exceptionnelle de 50 millions de francs CFA et des terrains à chacun des joueurs de l'équipe nationale. Cette prime sera également élargie aux autres membres de la délégation sénégalaise.