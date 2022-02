Maroc: Huiles végétales et produits laitiers tirent les prix vers le haut

La jauge des cours mondiaux des produits alimentaires a progressé en janvier 2022, selon la FAO

Les prix mondiaux des produits alimentaires étaient en hausse au cours du mois de janvier 2022, annonce l'Agence des Nations Unies pour l'aliment et l'agriculture (FAO). En s'établissant en moyenne à 135,7 points le mois dernier, l'Indice FAO des prix des produits alimentaires a enregistré une hausse de 1,1% par rapport à décembre 2021. La progression de cet indice est due "en premier lieu à la hausse de 4,2% en glissement mensuel de l'Indice FAO des prix des huiles végétales, dont la tendance à la baisse enregistrée en décembre s'est inversée et qui a atteint son plus haut niveau historique", a expliqué l'agence onusienne.

A en croire la FAO, les cours de toutes les principales huiles ont augmenté également au cours de la même période en raison de la hausse des prix du pétrole brut. Dans son rapport, l'organisation internationale attribue l'évolution "des prix de l'huile de palme en grande partie aux craintes concernant la possible diminution des disponibilités exportables en Indonésie, premier exportateur mondial. La même source explique, par ailleurs, que les prix de l'huile de soja ont pour leur part été soutenus par d'abondants achats à l'importation, en particulier de la part de l'Inde.

Quant aux prix de l'huile de colza, ils ont été portés par la poursuite du resserrement de l'offre a poursuivi la FAO notant, en ce qui concernant l'huile de tournesol, que le resserrement de l'offre et la hausse de la demande mondiale à l'importation se sont répercutés sur les cours. Cité dans un communiqué de la FAO, Boubaker Ben-Belhassen, Directeur de la Division des marchés et du commerce de la FAO, estime que "la diminution des disponibilités exportables, qui s'ajoute à d'autres contraintes sur le plan de l'offre, en particulier le manque de main-d'œuvre et les conditions météorologiques défavorables, est en grande partie à l'origine de cette augmentation des prix, qui atteignent un niveau record".

En progression de 2,4%, l'Indice FAO des prix des produits laitiers a enregistré sa cinquième hausse mensuelle consécutive, selon l'agence qui précise cependant que les plus fortes hausses étant à mettre au compte sont celles du lait écrémé en poudre et du beurre. Notons que le resserrement des marchés mondiaux des produits laitiers fait suite à la réduction des disponibilités exportables en provenance de l'Europe de l'Ouest, au fait que l'on attende une production en dessous de la moyenne en Océanie dans les mois à venir ainsi qu'aux retards dans le traitement et le transport dus au manque de main d'œuvre lié à la covid-19, comme l'a fait savoir la FAO dans son communiqué.

Selon la même source, l'Indice FAO des prix des céréales s'est légèrement accru de +0,1% par rapport à décembre 2021 : les prix du maïs à l'exportation ont progressé de 3,8%, ceux du blé ont accusé un recul de 3,1% tandis qu'une hausse mensuelle de 3,1% a été observée au niveau des prix internationaux du riz. Notons que "l'Indice FAO des prix de la viande a légèrement augmenté en janvier, les prix internationaux de la viande de bovins atteignant un niveau record, tandis que les prix de la viande d'ovins et de la volaille se sont assouplis" également, fait savoir l'agence onusienne ajoutant que ceux de la viande de porcins ont légèrement augmenté.

En recul de 3,1% par rapport au mois précédent, l'Indice FAO des prix du sucre est le seul sous indice à afficher une baisse en janvier dernier. En cause : "les perspectives de production favorables dans des pays exportateurs majeurs, l'Inde et la Thaïlande, ainsi que de l'amélioration des précipitations et de la baisse des prix de l'éthanol au Brésil", d'après les explications de la FAO.