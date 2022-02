Congo-Kinshasa: Kinshasa - Michel Diawa conscientise les jeunes sur la question de la vente des données

La problématique sur la vente des données était au centre d'un atelier organisé jeudi 03 février 2022, à la médiathèque de la Halle de la Gombe, autour du thème : " vente des données, mythe ou réalité ? ".

En présence de plusieurs personnes, de catégories et titres différents, l'intervenant du jour, Maitre Michel Diawa, cyber juriste et coordonnateur de l'Asbl Réseaux des juristes congolais du numérique, est d'abord revenu sur la définition du concept " vente des données ". Selon lui, ce concept désigne une opération à travers laquelle les données sont utilisées par des personnes pour les livrer à d'autres. Il a illustré cette explication par un vendeur qui donne un produit à un acheteur moyennant une contrepartie financière.

" Il est vrai que dans la vente des données, il y a une difficulté de transfert véritable de propriété, parce que personne ne peut encore avoir droit sur ses données, après les avoir vendues ", a-t-il fait savoir, avant de préciser que la vente, ou la commercialisation des données, qu'elles soient personnelles ou non personnelles, quitte de plus en plus du mythe pour devenir une réalité. Il précise que, même à l'encadrement juridique, cette opération n'est pas complètement assurée. Ces données peuvent être vendues par les entreprises, elles-mêmes, typiquement Google, Facebook, Apple, pour ne citer que ceux-là.

Pour faire face à cette question aux conséquences multiplies, ce cyber juriste a par la même occasion, invité les utilisateurs de l'internet à ce qu'il appelle "une éducation avancée", celle de peser les pour et les contre avant d'exposer les données.

"On doit conscientiser les utilisateurs de télécom, de l'internet et autres, parce que les gens exposent leurs données sans le savoir. Ils doivent comprendre que les données peuvent être exploitées par d'autres, et que chaque fois qu'on s'engage à livrer les données, il faut être conséquent, c'est-à-dire, savoir peser les pour et les contre", a-t-il déclaré.

Et de poursuivre : "à priori, la vente des données n'est pas forcement, une mauvaise chose, quand elle est faite suivant des principes ou des normes". Celui-ci fonde son argumentaire en illustrant ce qui se passe en Europe, avec leur règlement dénommé "RGPD", un système qui permet de poser le principe de finalité du traitement des commercialisations des données.

"Ce système permet à celui qui traite mes données, de pouvoir m'expliquer au préalable la finalité de son acte. Le grand problème, c'est quand certains prennent nos données à notre insu. Ils récupèrent les données de manière officieuse afin de les vendre dans des entreprises", a-t-il conclu.