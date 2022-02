Congo-Kinshasa: Coupe africaine de la Confédération - AS Otohô défie le TP Mazembe ce dimanche

L'As Otohô affrontera, le 13 février à Lubumbashi, le Tout puissant Mazembe en match comptant pour la première journée de la phase de poules de la Coupe africaine de la Confédération. C'est la première confrontation entre les deux clubs en compétition officielle.

Le tirage au sort effectué par la Confédération africaine de football a placé l'AS Otohô dans un groupe relevé dans lequel elle devra affronter le TP Mazembe, Coton sport de Garoua et Al Masry d'Egypte avec pour enjeu, la sélection des deux premières équipes de cette poule qui disputeront les quarts de finale. Ce sera, d'ailleurs, un exploit si l'équipe championne du Congo en titre accédait à cette étape.

D'abord, il faut prendre les matches tels qu'ils viennent. Le hasard du calendrier ou pas, l' AS Otohô entame cette manche décisive en affrontant le club le plus titré du groupe, donc logiquement le favori. Au niveau national, le TP Mazembe est le leader du championnat de la République démocratique du Congo après dix-sept journées. Il compte quatorze victoires contre trois matches nuls. Sur le plan continental, le TP Mazembe est cinq fois vainqueur de la Ligue africaine des champions, notamment en 1967, 1968, 2009, 2010 et 2015 et deux fois vainqueur de la Coupe africaine de la Confédération sans compter les finales perdues . Un adversaire redoutable qui n'a pour obsession que gagner les trophées continentaux.

En face, le club d'Oyo ne dispute la phase de la Coupe de la confédération que pour la deuxième fois. L'As Otohô a beaucoup appris de sa première expérience lors de la saison 2018-2019. Bien que n'ayant pas réussi à sortir de la phase de poules, dans l'ensemble le bilan d'As Otohô n'était pas aussi catastrophique. Elle avait concédé trois défaites dont deux à l'extérieur, notamment 0-3 contre la Renaissance Berkane et 1-2 face à Hus Agadir avant celle concédée à domicile face au Raja de Casablanca 1-4. Elle avait battu Hus Agadir 1-0 puis fait jeu égal 0-0 au Maroc face au Raja et 1-1 contre Berkane.

La dernière Coupe d'Afrique des nations disputée au Cameroun a confirmé la thèse selon laquelle, il n'y a plus de petites équipes. Il suffit de croire à son potentiel. Pour cette campagne, le représentant congolais veut faire mieux, à savoir sortir de la phase de groupe. Comme le plus long voyage commence par le premier pas, il faut commencer d'abord par signer sa première victoire à l'extérieur dans une phase de poules. L'As Otohô a le moyen d'embêter le TP Mazembe à condition d'être engagée, déterminée et concentrée de la première à la dernière minute en faisant preuve de discipline tactique. Une simple erreur de concentration fera le bonheur de l'un des grands du continent.

Lors des préliminaires, l'As Otohô avait multiplié ces erreurs. Et Alou Badra Diallo justifiait le manque de rythme de ses poulains par l'absence du championnat au niveau national. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses car après onze journées, l'AS Otohô est en tête avec vingt-sept points ( sept matches gagnés dont un par forfait et trois nuls). Avant de se déplacer à Lubumbashi, l'As Otohô a livré deux matches respectivement face aux Diables noirs ( 2-2) et une courte victoire face à l'Etoile du Congo. Des rencontres au terme desquelles le coach d'Otoho a tiré d'énormes enseignements.

" Ce n'est pas facile. C'est un derby. L'Etoile du Congo est une bonne équipe et nous devons nous contenter de ces trois points tout en restant toujours vigilants dans la perspective de préparer nos matches de la coupe d'Afrique. Ce sont des matches qui nous font du bien par ce que nous rencontrons beaucoup de résistance actuellement. Pour la suite, nous mettons le cap sur Lubumbashi, dimanche, et on verra le reste ", a déclaré l'entraîneur de l'As Otoho après la victoire contre l'Etoile du Congo. Même si le bilan à l'extérieur ne plaide pas en sa faveur, l'AS Otohô est obligée de livrer un match de qualité à Lubumbashi car dans cette lutte pour la qualification, il ne faut surtout pas manquer le début.