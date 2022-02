Congo-Kinshasa: Mutation du système d'enseignement supérieur et universitaire/USK - le Recteur Blaise Muya lance officiellement la formation pour la maitrise du nouveau système LMD

Etant déjà lancé par le ministre de tutelle après validation, le nouveau système LMD est désormais le seul autorisé dans les Universités et Instituts supérieurs de la République démocratique du Congo comme modèle d'enseignement. Ce mardi 8 février 2022, l'Université Simon Kimbangu a lancé la formation sur le nouveau système LMD pour l'année académique 2021-2022. Cette activité du lancement était sous la haute hiérarchie du Recteur Pr. Blaise MUYA, numéro un de cette alma mater située sur l'avenue Bongolo, dans la commune de Kalamu, à Kinshasa. Cette formation va se clôturer, sauf changement de dernière minute, aujourd'hui, mercredi 9 février 2022.

Comme annoncé dans le communiqué publié depuis le samedi 05 février dernier, ladite formation concerne tous les professeurs, Chefs de travaux, Assistants, Directeurs, Doyens, Appariteur Central, Appariteurs facultaires, Secrétaires facultaires, Membres du Service Rectoral, les membres du Service Administratif et ceux du Service Académique de l'Université Simon Kimbangu. En pleine mutation, de l'ancien système dit "archaïque" vers le nouveau, cette formation s'inscrit dans le cadre de maitrise des atouts de l'actuel système LMD, lequel est inclusif pour système d'enseignement Licence, Master et Doctorat en RDC.

Il sied de rappeler que le système LMD signifie "L pour Licence, M pour Master et D pour Doctorat." Il est un système simple, efficace, et lisible dans le monde entier. Ces trois lettres sanctionnent respectivement 3, 5 et 8 années d'études à l'université, trois niveaux d'études reconnus unanimement. Ce système s'inscrit complètement dans l'architecture des études supérieures congolaises depuis la validation et la publication par le ministre de l'Enseignement supérieurs et universitaires, Muhindo Nzangi.

Zoom sur l'USK

En effet, l'Université Simon Kimbangu s'inscrit dans la droite ligne des paroles prophétiques de Papa Simon Kimbangu en 1921 quand il incitait les jeunes d'aller à l'école pour acquérir la science ; c'est donc pour matérialiser ce vœu que les pères fondateurs de l'église ont bien voulu créer cette Université qui porte ce prestigieux nom dans la perspective de prendre le destin du pays dans leurs mains.

Plus de 30 ans après, l'université a tenu bon contre vents-et-marées dans la mesure où, elle continue à remplir la mission qui lui a été confiée, tant par les autorités de l'église que par l'Etat congolais en mettant à la disposition de la RDC des cadres compétents, pétris de valeurs morales et chrétiennes dans tous les domaines de la vie nationale. Avec l'avènement du Recteur Dr. Blaise Muya, l'université Simon Kimbangu s'inscrit également dans la voie de la modernisation et de l'innovation dans le souci d'atteindre le standard international requis. C'est dans ce sens que, le nouveau Comité de gestion sous la houlette de Papa Charles Kisolokele Kiangani Tracy s'est engagé à accélérer l'arrimage de l'Université Simon Kimbangu aux critères objectifs imposés par le ministère de tutelle.