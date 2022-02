Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Impliquer davantage de femmes dans la science

La place de la femme congolaise dans la science a été au cœur de l'échange entre la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Edith Delphine Emmanuel, et la cheffe de mission adjointe de l'ambassade des Etats-Unis au Congo, Alisande Ross, le 9 février à Brazzaville.

" Il est question de voir comment faire en sorte que les filles et les femmes s'impliquent davantage dans la science pour faire valoir leurs compétences en technologie, mathématiques et bien d'autres domaines ", a fait savoir la diplomate américaine au sortir de l'entrevue.

La rencontre entre la ministre Edith Delphine Emmanuel et Alisandre Ross n'est pas anodine car, dans quelques jours, la Journée internationale des femmes et filles de science sera célébrée. La contribution scientifique des Congolaises sera mise en exergue à l'occasion de cette célébration avec pour thème " Les femmes et la science : égalité de sexes dans différents domaines de la science et dans la riposte à la pandémie de covid-19 ".

L'ambassade des Etats-Unis est disposée à accompagner non seulement cette initiative, mais l'ensemble du processus permettant aux filles et femmes de s'affirmer dans les domaines scientifiques. Au plan national, il y a des associations qui œuvrent dans ce sens, pour appuyer l'action des pouvoirs publics, en sensibilisant les jeunes dans les collèges et lycées aux opportunités que regorgent les séries scientifiques.