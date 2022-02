Congo-Kinshasa: Luttant pour la promotion d'une paix durable/Le Père Rigobert Minani publie le livre - " Les défis de la construction en RDC et l'engagement de l'Eglise "

Tellement soucieux de voir la population de la République Démocratique du Congo, en général et celle de l'Est, en particulier vivre dans une paix totale, le Père Rigobert Minani Bihuzi met à la disposition des lecteurs et chercheurs un livre intitulé : "Les défis de la construction de la Paix en République Démocratique du Congo et l'engagement de l'Eglise ". Dans cet ouvrage de 600 pages, l'auteur a fait un résumé de 10 ans de travail sur la lutte pour la paix, lui qui a évolué dans les milieux des activistes des droits de l'homme.

Préfacé par le Professeur Isidore Ndaywel è Nziam et postfacé par le Professeur Alphonse Ntumba Luaba, l'ouvrage intitulé: "Les défis de la construction de la Paix en République Démocratique du Congo et l'engagement de l'Eglise ", est un fruit du travail réalisé par le Père Rigobert Minani Bihuzi. C'est devant des personnalités tant politiques que scientifiques, que le vernissage de ce livre a eu lieu, le samedi 05 février 2022, au Centre d'Etudes Pour l'Action Sociale, CEPAS en sigle, situé dans la commune de la Gombe, à Kinshasa.

Avec ses 600 pages, cet ouvrage paru aux éditions CEPAS a été porté sur les fonts baptismaux par Prof Angélique Sita Akele de l'Université Catholique du Congo (UCC), après une prestigieuse présentation assurée tour à tour par deux éminents Professeurs, à savoir, Prof Prince Kahumba, sénateur et ancien Recteur de l'Université de Lubumbashi et le Prof Cyril Musila, Ambassadeur de la RDC à I'UNESCO.

Au fond, ce livre explore les défis de la construction de la paix dans le pays de Lumumba. Et son auteur essaie de répondre au pourquoi des échecs des multiples efforts de paix entrepris et tente de donner des réponses sur les raisons à la base de la persistance des conflits et les logiques qui se profilent derrière leur naissance, leur développement et leur répétition à l'Est du pays.

Prévu d'intervenir en deuxième position, le Prof Cyril Musila a été le premier à faire son exposé sur la présentation de l'auteur ainsi que du contenu du livre. " "Les défis de la Construction de la paix en RDC et l'engagement de l'église ", est une encyclopédie du 21ème au regard de la quantité et de la qualité des informations et des analyses qu'il contient sur les conflits dans le Grand Kivu (Nord-Kivu, Sud Kivu et Maniema) et même dans la province de l'Ituri", a-t-il déclaré avant de poursuivre que l'auteur ne s'est pas contenté de pleurnicher sur les crises qui sévissent dans cette partie de la République Démocratique du Congo, mais a proposé des pistes de solution efficaces.

Prenant la parole à son tour, le Prof Prince Kahumba a expliqué le contenu des écrits de l'auteur qu'il a considéré comme une réflexion d'un observateur qui a participé à un certain niveau dans la recherche de solutions aux problèmes des crises à répétition dans la région des Grands Lacs, en général, et en RDC, en particulier. "D'ailleurs, le cœur de la recherche de cet ouvrage est l'analyse de 10 ans (2003-2013) des conflits et des initiatives de paix en RDC et l'engagement de l'église pour la paix durant cette même période. En trois parties, l'auteur a tenté de démontrer que c'est de la confrontation de ces deux axes d'analyse que se dégagent les défis de la construction de la paix", a-t-il ajouté.

Ainsi, dans la première partie, le Père Rigobert Binani Bihuzo traite du concept de paix. Dans la deuxième partie, il analyse les conflits et les différents efforts de paix qui ont été initiés pour y mettre fin en RDC de 2003 à 2013.

"Cette analyse de 10 ans de conflits en RDC a permis d'identifier les causes des conflits et des guerres, et d'établir la différence entre celles qui sont structurelles et celles qui sont conjoncturelles", a expliqué brièvement l'auteur.

La dernière partie explore quant à elle les prises de position de l'église catholique en RDC durant toute la période étudiée et dégage son analyse des conflits et ses propositions de sortie de crise. Ce livre propose six axes d'action pour construire la RDC. Pour les découvrir, prière d'acheter l'ouvrage disponible dans les librairies et à la bibliothèque du CEPAS.

L'ouvrage " Les défis de la construction de la paix en RDC et l'engagement de l'église " revient sur les analyses et initiatives de paix prises face à la rébellion du Congrès National pour la Défense du Peuple (CNDP); la rébellion du Mouvement du 23 mars (M23); les forces de défense et de libération du Rwanda (FDLR); les conflits en Ituri etc.

Cet ouvrage analyse également la Conférence internationale pour la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs (CIRGL); l'initiative de paix de San-Egidio de Rome avec les FDLR; initiative américaine sur les FDLR; Initiative de paix de Kampala entre la RDC et le M23 ou encore le soutien de la communauté internationale dans la construction de la paix et l'édification de l'Etat en RDC.

Quid sur l'auteur

L'auteur est un jésuite congolais et une figure connue de défense des droits humains et de la paix en RDC. Il est détenteur d'un Doctorat en Sciences Sociales et économiques, option sciences politiques de l'Institut Catholique de Paris.

Rigobert Minani Bihuzo a collaboré avec la communauté San Egidio depuis le dialogue inter-congolais de Sun-City de 2002 jusqu'à celui du Centre interdiocésain de 2018.

Il est co-fondateur du Groupe Jérémie dans la ville de Bukavu et fondateur du Réseau d'organisations des droits de l'Homme et d'éducation civique (RODHECIC).

Il est actuellement chef du département recherche, paix, droits de l'homme, démocratie et bonne gouvernance au CEPAS et membre de la revue Congo Afrique.

Son engagement pour la paix a valu au Père Rigobert Minani Bihuzo deux prix internationaux : "Change Maker award 2005" lui décerné par la Fondation Diakonia à Stockholm et "Sasakawa Young leaders fellowshipPrize 2007 " for outstandung vision, dedication and commitment to leadership.

A l'international, il a travaillé en tant que Directeur du réseau des centres sociaux jésuites en Afrique (JASCNET) à Nairobi au Kenya de 2011 à 2017.

Il a été chercheur à Woodrow Wilson Center à Washington de 2019 à 2020.