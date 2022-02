Congo-Brazzaville: Concertation politique d'Owando - Guy Georges Mbacka exprime son optimisme

Le ministre de l'Administration du territoire, de la Décentralisation et du Développement local, Guy Georges Mbacka, a bouclé avec satisfaction, le 9 février à Brazzaville, la série des rencontres qu'il a organisées avec les acteurs politiques et de la société civile, en vue de la tenue de la concertation d'Owando, dans le département de la Cuvette.

C'est le groupement des partis politiques de la majorité présidentielle qui a été le dernier à échanger avec le ministre de l'Administration du territoire au Palais des congrès. Guy Georges Mbacka a salué, à l'issue des consultations politiques, la bonne foi des différents acteurs rencontrés. " La voie est totalement balisée. Nous avons eu à faire à des partenaires responsables, conscients de faire évoluer notre gouvernance électorale. Le gouvernement pense qu'à Owando, un certain nombre de points de blocage existants vont connaître une évolution substantielle, pourvu que les parties prenantes fassent preuve de bonne foi comme le président nous l'a demandé ", s'est-il réjoui, précisant que le gouvernement a rencontré des partenaires de bonne foi.

Selon le ministre en charge de l'Administration du territoire, les acteurs politiques et de la société civile reçus sont disposés à travailler pour le pays et leurs préoccupations seront vues au niveau de la concertation d'Owando. " Il n'y a pas de doute que tous ceux qui sont invités seront à Owando. C'est une très bonne chose, nous recherchons le consensus et ferons preuve de bonne foi. Lorsqu'on fait preuve de bonne foi et qu'en face vous avez des partenaires responsables, je crois que c'est une très bonne chose, c'est la gouvernance électorale qui sera améliorée ", a conclu Guy Georges Mbacka.

Faisant partie de la délégation du groupement des partis politiques de la majorité présidentielle, le secrétaire général du Club 2002, Parti pour l'unité et la République (Club 2002-PUR), Juste Désiré Mondélé, s'est félicité de cette initiative du gouvernement. " Nous apprécions la démarche du ministre de consulter toutes les parties prenantes pour Owando. Il nous a présenté l'objectif de la concertation qui est d'aller de façon consensuelle vers des élections apaisées, dans la paix, comme l'a souhaité le président de la République. La majorité présidentielle a pu avoir des éléments nécessaires pour apporter sa contribution à l'ordre du jour de la concertation d'Owando ", a-t-il expliqué à la presse.

Juste Désiré Mondélé espère que toutes les parties prenantes devraient saisir la main tendue du gouvernement. " La majorité présidentielle est prête, disponible à contribuer au renforcement de la démocratie en République du Congo. Nous notons la volonté de toutes les parties prenantes d'aller dans un élan de consensus vers des élections apaisées et dans la paix ", a-t-il poursuivi.

Notons que le ministre a rencontré, pendant trois jours, les représentants des différentes composantes de l'opposition congolaise, du centre et de la majorité présidentielle, ainsi que ceux des organisations de la société civile. Le but étant, entre autres, de leur présenter officiellement l'ordre du jour de la concertation politique d'Owando, prévue du 3 au 6 mars prochain.

Si l'on s'en tient au document présenté, les débats tourneront autour de la mise à jour du fichier électoral ; de la biométrie ; du découpage administratif et électoral ; du plafonnement du financement des campagnes électorales ; du renforcement de l'indépendance de la Commission nationale électorale indépendante. Il s'agira aussi du vote par anticipation des membres de la force publique dans le cadre d'un scrutin à circonscriptions multiples ; de la situation du Conseil départemental du Pool où le vote précédent n'avait pas eu lieu dans une partie du département, et où les conseillers élus n'ont jamais pu siéger. A cela s'ajoute le choix des conseillers appelés à siéger dans les conseils départementaux et communaux.