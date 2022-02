Sénégal: "Queen CeCa", musicienne porte-flambeau de la culture bédik

Kédougou — Cécile Camara, "Queen CeCa La montagnarde", de son nom de scène, vient de sortir un premier album par lequel la jeune artiste ambitionne de contribuer à la préservation de la culture bédik, ethnie minoritaire du pays bassari, dans la région de Kédougou, au sud-est du Sénégal.

Cet album, intitulé "Gini Kean", comporte six titres dont "Mon choco", "Alléluia", "Les femmes au foyer", "Bheukhogne" (Les ennemis). Il a été présenté mardi à Kédougou, au cours d'une rencontre avec des journalistes.

"Faire de la musique dans ma langue maternelle, le bédik, était mon plus beau rêve", a déclaré celle qui a fait toutes ses études à Dakar avant de faire son retour au pays bassari pour se lancer dans la musique.

Elle lance un appel à sa communauté, "surtout à la jeunesse et aux femmes, pour les conscientiser à la culture bédik et au pays bassari", insistant sur la nécessité de les amener à être fiers d'eux-mêmes et de leurs origines.

"On sent que les gens ont tendance à oublier leurs valeurs. La culture bédik existe bel et bien", même minoritaire et localisée principalement "au fin fond du Sénégal", a souligné Cécile Camara.

"J'ai décidé de valoriser la culture bédik afin de conscientiser toute ma génération, et faire connaître notre identité à travers le monde", a-t-elle dit, avant d'ajouter : "C'est mon ambition et je sais que je vais y arriver un jour".

La jeune artiste a magnifié le mélange culturel caractérisant le pays bassari, classé patrimoine mondial de l'humanité et où les bédiks côtoient justement les bassaris, les djalonkés, les peuls, les malinkés et les koniaguis.

"C'est mon grand rêve", a-t-il insisté au sujet de son ambition de mieux faire connaître sa culture en vue de contribuer à la préserver, un objectif qui ne devrait pas être selon lui difficile, au regard des nombreuses cérémonies culturelles et traditionnelles qui se tiennent régulièrement en pays bassari.