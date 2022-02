Afrique de l'Ouest: La victoire des Lions implique des responsabilités dans la zone ouest A (dirigeants)

Yaoundé (Cameroun) — Des présidents de fédération membres de la zone ouest A de football se sont félicités de la victoire, dimanche, des Lions du Sénégal à la CAN 2021, estimant que ce succès, "en plus d'ouvrir de grandes perspectives, imposent de nouvelles responsabilités à tous ses neuf associations membres".

"C'est une grande satisfaction que la zone puisse enfin gagner un titre continental. Que ce soit le Sénégal n'est pas en soi une surprise au vu de son potentiel et des résultats engrangés dans un passé récent", a commenté le président de la Fédération capverdienne de football, Mario Sémédo.

M. Semedo a magnifié la victoire des Lions qui, selon lui, "ne souffre d'aucune contestation possible, si on revient sur l'ensemble de la partie".

"Nous sommes fiers et heureux, puisque c'est un des ténors de la zone qui est sacré", a ajouté le dirigeant capverdien, membre de la commission finances de la Confédération africaine de football (CAF).

Avec ce titre, la zone ouest A, qui a qualifié huit pays à Cameroun 2021, ouvre son palmarès, ce qui implique, dit-il, davantage de responsabilités en tirant tout le monde vers le haut.

"Il faudra plus de solidarités en organisant davantage de compétitions zonales et faire beaucoup de formations au niveau des techniciens", a poursuivi le Capverdien.

Le Gambien Lamin Kabba Bajo abonde dans le même sens, relevant la coïncidence entre le premier sacre des Lions et la première participation des Scorpions à la phase finale de la CAN seniors.

"Comme l'histoire continuait à lier nos destins, dans les villes gambiennes, le sacre était vécu comme dans votre pays", a dit le président de la Fédération gambienne de football (GFF).

Il dit avoir déjà vécu Egypte 1986 comme n'importe quel supporter sénégambien.

"J'étais jeune officier de l'armée gambienne, et c'était au temps de la Confédération (de la Sénégambie). J'avais vécu pleinement les performances de Youm (Thierno), Bocandé (Jules) et autres Roger Mendy et Cheikh Seck", a-t-il rappelé.

La victoire finale des Lions "donne des responsabilités au Sénégal, à la Gambie et à tous les autres pays de la zone", souligne Semedo, dont la sélection a été battue par celle du Sénégal 0-2 en huitième de finale.

Le Malien Mamoutou Touré dit Bavieux est lui aussi d'avis que "cette victoire est celle de toute la zone ouest A".

"Bravo au Sénégal, à sa Fédération et au président Senghor d'avoir toujours cru en un tel sacre, et c'est mérité au vu du travail effectué depuis lors", a-t-il salué. Mais le travail doit selon lui continuer en perspective des barrages de la Coupe du monde 2022.

"Le Sénégal a donné à notre zone le droit de lever la tête et elle doit continuer en qualifiant le Sénégal et le Mali à la prochaine Coupe du monde. Et on prie le Tout-Puissant qu'on puisse atteindre cet objectif : qualifier pour la première fois deux pays de la zone en Coupe du monde", a-t-il ajouté.

El Hadj Sy, vice-président de la Fédération mauritanienne de football, a aussi salué la victoire du Sénégal, qui selon lui montre "le chemin qui nous reste à faire".

Il ajoute que cette victoire indique également "la voie à suivre pour arriver à ce niveau", considérant que la double qualification de la Mauritanie à la CAN en 2019 et en 2021 "a une grosse signification".

"Le Sénégal a beaucoup travaillé à la base, ce sont les fondements qu'on est en train de mettre en place avec une administration moderne pour faire bouger les choses", a-t-il poursuivi. Il pense que le Sénégal a montré qu'il faut être résilient et travailler dans la durée.

"La Fédération, avec à sa tête Augustin Senghor, a eu la confiance de leurs pairs pour travailler dans la durée et le résultat est arrivé", a-t-il insisté.