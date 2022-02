Afrique du Nord: Importance du partenariat stratégique entre l'Egypte et la SIACE

La ministre du Plan et du Développement économique, Hala El-Saïd, a affirmé l'importance du partenariat stratégique entre l'Egypte et la Société Islamique pour l'Assurance des Investissements et des Crédits à l'Exportation (SIACE), précisant que les opérations de la Société en Egypte avait atteint 7.35 milliards d'USD couvrant les opérations liées à l'importation, à l'exportation, aux crédits à l'exportation et à la sécurisation des investissements étrangers.

Lors d'un entretien avec le président exécutif de la Société sur la promotion des exportations égyptiennes en Afrique, Mme El-Saïd a évoqué l'approbation initiale par l'Égypte en août dernier, de l'augmentation du capital de la Société conformément aux besoins croissants des États membres, soulignant la contribution de l'Etat egyptien à cette augmentation à concurrence de 4,5 millions de dinars, soit l'équivalent d'environ 6,5 millions de dollars par an pour une période de 5 ans.

La ministre a dit que cette mesure s'inscrivait dans le cadre du souci constant de l'Égypte de soutenir les activités et les programmes de la Société et de renforcer la coopération fructueuse entre la SIACE et toutes les organes égyptiens.