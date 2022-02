Sahara Occidental: Droits de l'homme au Sahara Occidental - Un sénateur espagnol demande des éclaircissements

Madrid — Un sénateur espagnol du parti Podemos a exigé du ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares, d'expliquer la nature des mesures prises par le gouvernement espagnol concernant la question des droits de l'homme dans les zones occupées du Sahara Occidental, et les démarches diplomatiques pour contribuer à mettre fin à l'oppression marocaine contre les civils sahraouis.

Selon l'agence de presse sahraouie (SPS), le sénateur Carles Mulet a enregistré sa question auprès de l'administration du Sénat, rappelant à l'occasion le message envoyé par le "Mouvement pour les détenus politiques sahraouis", un mouvement qui existe depuis plus d'un an et manifeste tous les lundis devant le siège du ministère espagnol des Affaires étrangères à Madrid, demandant au gouvernement central espagnol d'intervenir de toute urgence et de dénoncer la situation catastrophique des militants sahraouis des droits humains injustement condamnés par le régime d'occupation marocain.

Le message du mouvement, qui a été remis à l'administration du ministère espagnol des Affaires étrangères, appelle à une intervention auprès du régime du Makhzen marocain pour empêcher que ces violations ne se reproduisent à l'avenir.

Dans sa lettre à José Manuel Albares, le mouvement affirmait que "le gouvernement espagnol est responsable en tant que puissance administrante du point de vue du droit international, et qu'il doit servir de médiateur pour améliorer les conditions des détenus, qui sont privés de visites de leurs familles, et beaucoup d'entre eux vivent en isolement et ne reçoivent pas les soins nécessaires", soulignant que ces détenus sont victimes de "procès inéquitables, sans aucune preuve, mais des aveux leur sont extorqués sous la torture et la contrainte".

Le "Mouvement pour les détenus politiques sahraouis" organise tous les lundis un sit-in de protestation devant le siège du ministère espagnol des Affaires étrangères à Madrid, appelant le gouvernement central espagnol à intervenir en urgence pour mettre fin aux souffrances des militants sahraouis.