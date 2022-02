Algérie/Tunisie: Ligue des champions (1e j) - Le CRB et l'ESS en appel à Tunis et à Conakry

Alger — Les deux représentants algériens en Ligue des champions d'Afrique de football, le CR Belouizdad et l'ES Sétif, entameront la phase de poules en déplacement, en affrontant respectivement vendredi et samedi les Tunisiens de l'ES Sahel et les Guinéens de Horoya AC.

Versé dans le groupe C, le CRB, double champion d'Algérie et auréolé de son titre honorifique de champion d'hiver, se déplacera à Tunis pour défier l'Etoile du Sahel, où évoluent quatre joueurs algériens : Hocine Benayada, Youcef Laouafi, Lyes Benyoucef, et Zinédine Boutemene.

Dirigé sur le banc par l'emblématique entraîneur français Roger Lemerre, passé notamment par le CS Constantine (2012-2013), l'équipe de Sousse traverse une mauvaise passe en championnat tunisien, occupant la 6e place (sur 8 équipes, ndlr) avec 7 points, après 7 journées disputées.

Le Chabab qui a les moyens de revenir avec un bon résultat de Tunis (le stade de Sousse est en travaux), espère profiter de la dynamique, d'autant que cette compétition constitue un objectif majeur pour le club algérois.

Dans l'autre match de ce groupe C, l'Espérance de Tunis, demi-finaliste de la dernière édition, entamera cette phase de poules à domicile face aux Botswanais de Jwaneng Galaxy FC.

Les "Sang et Or" avec son contingent d'internationaux algériens: Abdelkader Bedrane, Lyes Chetti, et Mohamed Amine Tougaï, partiront largement favoris, eux qui ambitionnent de remporter le trophée.

L'ESS qui reste sur une défaite concédée lundi en match décalé de la 17e journée de Ligue 1 sur le terrain de l'USMA (1-0), est appelée à sortir le grand jeu face à adversaire qui a aligné samedi une 9e victoire de rang en championnat de Guinée, qui lui a permis de conforter sa position de leader avec 35 pts, à huit longueurs de son dauphin Milo.

Dans l'autre match de cette poule, les Marocains du Raja Casablanca, détenteurs de la Coupe de la Confédération, auront une belle occasion de remporter leur premier match à domicile face aux Sud-africains d'Amazulu FC.