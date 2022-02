Gambie: L'ancien Président Jammeh a conduit une chasse aux sorcières qui a ruiné des vies et coûté la vie à plus de 40 personnes

Parmi les grosses atrocités et autres infractions perpétrées et infligées à la population Gambienne au cours des 22 années de règne du régime de l'ancien Président Jammeh, figure en bonne place une fausse chasse aux sorcières initiée et conduite par le régime despotique de l'ancien Président.

Suite à la tenue de 39 audiences publiques qui ont vu l'apparition de 43 témoins, la Commission Vérité, Réconciliation et Réparations (TRRC) a découvert et révélé que plus de 40 personnes ont perdu la vie tandis que plusieurs autres souffrent de séquelles et de traumatismes permanents.

" L'ancien Président Yahya Jammeh était un croyant profond des phénomènes surnaturels et de la sorcellerie. Il s'est servi des pouvoirs et des ressources du pays pour mener une campagne de chasse aux sorcières qui devait, selon lui, purifier et libérer le pays de l'influence maléfique des sorcières et magiciens. "

" La campagne de chasse aux sorcières a débuté à Kanilai (suite au décès de la tante de Jammeh qu'il a attribué à la pratique de la sorcellerie) et à Sintet en 2008. La campagne s'est ensuite répandue aux institutions gouvernementales et villages environnants de la région du Kombos en 2009 " affirme le rapport.

" Les auteurs de cette chasse aux sorcières ont dirigé cette campagne avec le soutien de la milice du parti de l'Alliance pour la Construction et la Réorientation Patriotiques (APRC), de la Police et des officiers supérieurs de l'armée. Ils se sont servis de l'immense pouvoir et de l'autorité dont ils bénéficiaient dans les différents endroits visités pour contraindre les autorités locales, les forces de sécurité, les villageois ainsi que les victimes à prendre une part active à cette campagne de chasse aux sorcières. "

" Les victimes étaient généralement des citoyens d'un âge avancé. Il y a eu cependant des cas assez rares car un étudiant et une femme enceinte ont également été victimes de cette campagne de chasse aux sorcières. Les victimes étaient maintenues en détention pendant plusieurs jours et étaient contraintes d'ingurgiter des concoctions amères et répugnantes à base de plantes. Ces concoctions étaient localement connues sous le nom de "Kubejara" et dérivaient d'une plante hallucinogène très dangereuse et fatale pour le corps humain. "

" Cette campagne de chasse aux sorcières était menée dans les localités de Sintet, de Foni, de Bafuloto, de Makumbaya, de Jamburr, de Essau et de Barra. Elle a également été conduite dans les quartiers généraux des Forces Armées de la Gambie, de l'Agence Nationale de Renseignement (NIA), de la Police, de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Banjul ainsi qu'à l'abattoir d'Abuko. "

La Commission Vérité, Réconciliation et Réparations (TRRC) a conclu, et ce après une analyse profonde des preuves rassemblées, que: " L'ancien Président Jammeh, Mr Solo Bojang, les forces de sécurité, les auteurs de la chasse aux sorcières et les "Green Boys" sont individuellement et collectivement responsables pour les actes de violence systématique, les arrestations et détentions arbitraires, les actes de torture, les traitements inhumains et dégradants et les violences sexuelles commises à l'encontre de centaines de personnes qui ont causé la mort de 41 personnes durant cette campagne de chasse aux sorcières. "

" Yahya Jammeh est responsable des travaux forcés qui ont été imposés à un grand nombre d'habitants de la région du Foni ainsi que dans son village natal de Kanilai. Certains individus qui lui ont fourni aide et assistance méritent une mention spéciale et doivent également être tenus responsables pour leur rôle dans cette campagne de chasse aux sorcières. Ces individus sont Solo Bojang et certains soldats qui ont pris une part active dans les actes de brutalité commis contre sa tante/mère adoptive après l'avoir accusé de sorcellerie, conduisant ainsi à son décès. "

" Tambajiro, Solo Bojang, Sulayman (Solomon) Manga et Toffee Manga sont individuellement et collectivement responsables pour avoir ordonné les abus, exactions, arrestations et détentions arbitraires, actes de torture, traitements inhumains et dégradants contre des centaines de personnes lors de maintes campagnes de chasse aux sorcières conduites à Sintet en 2008 sous les instructions de l'ancien Président Jammeh. "

" Saihou Jallow a commis des actes de violence et de torture contre Lamin Ceesay et a participé à la campagne de chasse aux sorcières conduite à Essau et à Barra sous les instructions de l'ancien Président Jammeh. "

" Ensa Badjie a participé sous les ordres de l'ancien Président Jammeh et aux côtés des forces de sécurité, des Green Boys et acteurs principaux de la chasse aux sorcières, à la campagne de chasse aux sorcières conduite au quartier général de la Police à Banjul. Il est responsable d'avoir ordonné les abus, exactions, arrestations et détentions arbitraires, les actes de torture, les traitements inhumains et dégradants contre des agents de police durant la campagne de chasse aux sorcières de 2009. Ces agents de police, souffrant aujourd'hui de douleurs et de traumatismes intenses, sont stigmatisés, diffamés et dénigrés car ils sont soupçonnés par leurs communautés de pratiquer la sorcellerie. "

" Omar Jawo a pris part, en tant que commandant des forces de Police de la région de North Bank, à la campagne de chasse aux sorcières conduite dans la région. Il est également responsable des arrestations et détentions arbitraires, des actes de violence et de torture, des traitements inhumains et dégradants contre des centaines de personnes qui ont conduit à la mort de plus de 40 personnes lors de la campagne de 2009. Certaines victimes ont été handicapées à vie, d'autres victimes souffrent de douleurs intenses et de traumatismes permanents et sont stigmatisées et calomniées par leurs communautés qui les soupçonnent de s'adonner à la pratique de la sorcellerie. "

" Tamsir Bah, le commandant du Commissariat de Police de Sibanor, a procédé à l'arrestation et à la détention arbitraire de Nyima Jarju et de sa belle-mère lors de la campagne de chasse aux sorcières conduite dans la localité de Sintet en 2009. "

" Selon les récits des témoins, la consommation de la concoction administrée par les auteurs de la chasse aux sorcières avec l'aide et l'assistance des "green boys" a provoqué des décès ainsi que des maladies et pathologies graves. "

En vue de ce qui précède, la Commission Vérité, Réconciliation et Réparations (TRRC) recommande des poursuites judiciaires contre Yahya Jammeh, Solo Bojang et Saikou Jammeh pour le meurtre et homicide involontaire de 41 personnes car elles ont été contraintes de consommer des concoctions toxiques et nocives pour la sante qui ont, par conséquent, conduit à leurs décès.

