Congo-Kinshasa: Kasaï-Oriental - 7 cas de rougeole déclarés à Miabi

Sept cas de rougeole ont été déclarés dans la province de Kasaï-Oriental sur les vingt sept cas suspects recensés dans le territoire de Miabi.

L'épidémie de rougeole refait surface au cours de la période allant de la première à la quatrième semaine épidémiologique de l'année en cours.

Le ministre provincial de la santé, Dr Célestin Kadima Lufuluabo a indiqué mardi 8 février que les sept cas ont été identifiés dans les neuf premiers échantillons prélevés au laboratoire de l'INRB à Kinshasa.

Dr Célestin Kadima demande aux parents d'amener rapidement les enfants qui présentent la fièvre, la diarrhée et les éruptions cutanées dans un centre de santé le plus proche.

" En ce jour, je signale que vingt-deux cas suspects de rougeole ont été notifiés dans la zone de santé de Miabi et que neuf premiers échantillons envoyés à l' INRB Kinshasa ".

Après analyse, il n'a pas caché sa conviction :

" Toutefois, je tiens à rassurer notre population que toutes les dispositions sont prises pour endiguer dans le plus bref délai cette épidémie. Et pour ce faire, j'ai decidé d'envoyer en toute urgence une équipe de la division provinciale de la santé dans la zone de santé concernée pour investiguer aux cotés de l'équipe locale, qui s'occupe déjà de la prise en charge des enfants chez qui on a constaté les signes de rougeole en vue de stopper cette propagation. Et j'invite tous les parents d'être vigilants, et à amener tout enfant qui présente les signes tels que la fièvre, la diarrhée, les éruptions cutanées, et les yeux rouges, dans un centre de santé le plus proche. Qu'ils soient calme, nous allons nous battre pour que ce mal ne puisse pas aller tres loin ".