Congo-Kinshasa: Insécurité à Beni-Butembo - Le caucus des députés nationaux du Nord-Kivu appelle les jeunes à faire confiance à l'Etat

Le président du caucus des députés nationaux de la province du Nord-Kivu, Singoma Mwanza a appelé la population, particulièrement les jeunes de la région de Beni-Butembo au calme et à faire confiance à l'Etat congolais face aux problèmes sécuritaires auxquels fait face la région.

Se confiant mardi 9 février à Radio Okapi, l'élu de Nyiragongo a affirmé que les députés nationaux suivent de près la question de l'état de siège et que les jeunes doivent éviter les manifestations qui, souvent, finissent par des débordements :

" Ce que je peux dire à la jeunesse, c'est d'abord de faire confiance à leurs élus et que s'ils ont suivi un peu dans la session du mois de septembre, les députés nationaux du Nord-Kivu et de l'Ituri ont eu en tout cas à plusieurs reprises à ne pas siéger dans les plénières par ce que justement nous avons voulu que l'on puisse faire une évaluation vraiment sérieuse de l'état de siège. On a été reçu par le Chef de l'Etat, on a eu l'occasion de lui présenter toute la problématique que nous nous estimons. Ce sont des problèmes de sécurité qui doivent être traités ".

Le député national Singoma Mwanza assure mettre "toute la pression nécessaire pour que soit on recadre l'état de siège ou soit qu'on aille vers un autre système".

" Ils doivent être conscients qu'aujourd'hui nous n'avons qu'un seul Etat, c'est l'Etat congolais, nous n'avons qu'un seul pays, c'est le Congo et qu'une seule province c'est le Nord-Kivu. Oui, nous sommes tous énervés avec toutes ces tueries, mais nous avons de l'autre côté des ennemis qui, je pense, quelque part, seraient très contents de voir un peu notre société aller dans des conflits sans fin. Donc soyons quand même unis, de l'autre côté on est bien déterminé comme je vous l'ai dit à faire toute la pression nécessaire pour que soit on recadré l'état de siège ou soit qu'on aille vers un autre système ".