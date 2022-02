Ile Maurice: Une ado de 14 ans droguée et kidnappée quasiment devant chez elle

Qu'est-ce qui s'est passé lundi matin, alors que Bhavna (prénom modifié), 14 ans, devait reprendre le chemin de l'école ?

C'est ce que la police tente de découvrir. La fille, qui est en Grade 9, est sortie de chez elle vers 6 h 30 pour chercher du pain dans une tabagie à quelques mètres de sa maison. Mais elle tardait à rentrer. Sa mère, inquiète, a alerté ses proches. Ils ont organisé des battues, avant de rapporter l'affaire à la police. Plus tard, vers 14 heures, la jeune fille a été retrouvée, à Beau-Plan. Elle était dans un état second. Une enquête policière a été ouverte et des images des caméras de Safe City devront être visionnées pour établir les faits. Bhavna a été transportée à l'hôpital, où elle se trouve toujours.

Avant de se rendre à l'école, après la reprise des classes en présentiel, Bhavna a pour tâche de récupérer du pain à la tabagie du coin. Alors qu'elle marchait pour revenir à son domicile, la jeune fille a été accostée par une voiture, avec trois personnes à bord. Le passager sur le siège avant l'a abordée pour lui demander une adresse. "Mamzel ou kapav dir mwa kot lékol Green Coast trouvé?" Bhavna lui a indiqué la route à prendre. Mais alors qu'elle parlait, elle aurait senti une odeur étrange émanant de la voiture. Elle a commencé à suffoquer avant de comprendre ce qui lui arrivait. Puis, le noir total, a raconté l'adolescente à la police.

Elle a repris connaissance dans un champ de cannes, près du centre commercial de Beau-Plan. Ne pouvant se repérer et ayant des vertiges, elle a marché pour regagner la route principale puis jusqu'à son collège pour chercher de l'aide, mais elle est tombée sur une voiture de police. Les policiers l'ont conduite au poste avant de la transporter à l'hôpital. Bhavna portait des traces d'égratignures sur la main. Elle ignore jusqu'ici qui sont ses kidnappeurs et ne sait pas ce qui s'est passé durant les sept heures qui ont suivi. La Criminal Investigation Division et la Brigade pour la protection de la famille enquêtent.